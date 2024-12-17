АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило подключение участков подводного перехода КМНПП после реконструкции

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнили подключение двух ниток подводного перехода канала им. Москвы Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (КМНПП) в Московской области.

Реконструированы 2 основные линии подводного перехода, которые используются для транспортировки бензина и авиационного керосина.

Замена участка проводилась в рамках программы реконструкции производственных объектов предприятия. Работы были проведены с учетом требований природоохранного законодательства и правил промышленной безопасности. Лабораторный эколого-аналитический контроль осуществлялся на всех этапах работ.

Для обеспечения высокого уровня надежности подводного перехода при реконструкции были использованы трубы повышенного класса прочности с толщиной стенки 12 мм.

Для прокладки участка линии подводного перехода канала им. Москвы КМНПП был выбран метод наклонно-направленного бурения, позволяющий минимизировать влияние на окружающую среду. Данный способ бестраншейной прокладки трубопроводов дает возможность избежать воздействия на экосистему водоема, его флору и фауну.

Работы по подключению линий проводились последовательно в период плановой 72-часовой остановки транспортировки топлива по КМНПП. По завершении подключения специалисты провели гидравлические испытания и внутритрубную диагностику, чтобы гарантировать соответствие реконструированного участка трубопровода необходимым требованиям.