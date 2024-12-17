«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения потребителей Майкопского района Адыгеи

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» на 105% выполнили годовую программу ремонтов распределительных сетей в Майкопском районе и пригородных поселках города Майкопа Республики Адыгея. Сети 0,4-10 кВ обеспечивают электроэнергией социальные, агропромышленные и рекреационные объекты, а также порядка 60 тыс. человек.

Специалисты энергокомпании выполнили капитальный ремонт 150 линий электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью более 125 км, на которых заменили более 500 изоляторов, порядка 26 км изношенного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), выправили опоры и перетянули провода, отремонтировали заземления ЛЭП. СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии независимо от погодных условий, обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм и несанкционированных подключений к электросетям.

Энергетики также выполнили капитальный ремонт свыше 50 комплектных трансформаторных подстанций с заменой отработавших ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих, обновили диспетчерские наименования.

Комплекс проведенных технических мероприятий обеспечит надежное электроснабжение населенных пунктов в период зимних пиковых нагрузок на энергосистему.

Филиал «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп Адыгеи, а также Белореченский и Апшеронский районы Кубани.