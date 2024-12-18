Генеральный директор ОДУ Юга ответил на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС-Кавказ

На площадке пресс-центра «ТАСС-Кавказ» состоялась пресс-конференция генерального директора Филиала Системного оператора ОДУ Юга Вячеслава Афанасьева, посвященная развитию Объединённой энергосистемы Юга с прямой трансляцией на площадках и аккаунтах информагентства.

За 74 минуты прямого эфира Вячеслав Афанасьев ответил на множество вопросов, в том числе является ли на сегодняшний день энергосистема Юга энергодефицитной.

«За 11 месяцев 2024 года потребление электроэнергии в операционной зоне увеличилось на 4,9 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 123 184,5 млрд кВт*ч. В лидерах по росту потребления – Республика Ингушетия, где потребления с начала года выросло на 39%. Выработка электроэнергии на объектах генерации ОЭС Юга за 11 месяцев года увеличилась на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 122 645,8 млрд кВт*ч. Таким образом, мы получили из смежных энергосистем менее миллиарада киловатт-часов в качестве перетоков», - сообщил Вячеслав Афанасьев.

Также генеральный директор ОДУ Юга сообщил, что за последние два года в ОЭС Юга введено в работу 965,3 МВт мощности электростанций, в том числе недавно завершен самый крупный и важный объект – Ударная ТЭС установленной мощностью 561,7 МВт в Краснодарском крае.

Отвечая на вопрос о развитии возобновляемой энергетики Вячеслав Афанасьев рассказал, что по состоянию на 1 декабря 2024 г. в ОЭС Юга действуют 49 ветровых и 91 солнечных электростанций, суммарный объем установленной мощности которых достиг 5 162,65 МВт или 11,9 % от установленной мощности всех электростанций в ОЭС Юга. Он также подчеркнул, что ОЭС Юга по этому показателю является лидером в стране и специалисты диспетчерского управления нарабатывают хороший опыт работы с ВЭС и СЭС, который можно масштабировать в рамках всего Системного оператора.

Вячеслав Афанасьев рассказал о перспективном развитии электроэнергетических систем Юга и Северного Кавказа. В частности, в проекте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в ОЭС Юга есть планы по строительству АЭС, новых блоков ТЭС, двух ГАЭС и почти 1,5 ГВт мощности ВИЭ.