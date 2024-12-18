Михаил Мишустин встретился с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым

18 дек. 2024, 17:44
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Источник:
ПАО Россети
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Глава правительства отметил, что компания ведет поставку электроэнергии почти во все населенные пункты страны, обеспечивая устойчивость работы оборудования в промышленности, сельском хозяйстве, во всех сферах экономики.

В 2024 году «Россети» сохраняют положительную динамику по большинству основных показателей. Растет отпуск электроэнергии. Ожидается, что по итогам года выручка компании превысит 1,5 трлн рублей. За три квартала выполнено более 275 тыс. договоров технологического присоединения к электросетям. Самый масштабный проект – электроснабжение Восточного полигона железных дорог. В этом году шесть из семи объектов проекта будут завершены. Осуществляется подключение к электросетям ИТ-инфраструктуры, в частности крупных центров обработки данных, а также крупных производственных площадок. Удалось обеспечить электроэнергией химический завод в Иркутской области, месторождение золота на севере Красноярского края.

Около 650 млрд рублей заложено в инвестиционную программу «Россетей» 2024 года. Это более чем на 100 млрд рублей превышает показатель прошлого года. В 2025 году компания планирует:

  • решать проблему энергодефицита юга Приморского края,
  • проводить объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока,
  • прорабатывать строительство линий постоянного тока на основе разработок отечественных и зарубежных институтов.

Андрей Рюмин рассказал о прохождении отопительного сезона

Отопительный сезон – самый важный период в работе «Россетей» за весь год. Все необходимые мероприятия по подготовке к зиме выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Объем ремонтной программы в 2024 году составил 105 млрд рублей.

Основным фактором, негативно влияющим на работу сетевого комплекса, остаются опасные погодные явления. Для снижения рисков нарушения электроснабжения в 2024 году проведены масштабные исследования, позволившие обновить карты климатического районирования. Они будут использоваться при строительстве новых и модернизации существующих энергообъектов. Результаты этой работы размещены в открытом доступе.

На надежность инфраструктуры также влияет техническое состояние оборудования. Работа по устранению износа проводится при поддержке правительства. В 2024 году началась реализация программы повышения надежности электросетей в 8 регионах страны. Совместно с Минэнерго «Россети» ведут работу по подготовке таких же программ и для других субъектов.

«Перед всеми дочерними компаниями "Россетей", перед всеми филиалами нашей компании стоит задача максимально быстро реагировать на все обращения потребителей и, конечно, минимизировать сроки восстановления электроснабжения», – подчеркнул Андрей Рюмин.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения стабильности поставок электроэнергии для людей, в особенности в холодное время года, отметив, что все вопросы должны решаться в превентивном порядке.

ПАО «Россети» ведет работу по электроснабжению новых и приграничных регионов

Эксплуатация магистрального комплекса и объектов ветрогенерации в новых регионах – один из ключевых аспектов работы «Россетей», сообщил Андрей Рюмин. Кроме того, продолжается восстановление инфраструктуры и оказывается поддержка распределительным сетевым компаниям. В дальнейшем планируется развитие и усиление связи энергосетей новых территорий с соседними субъектами.

В новых регионах полностью реализован комплекс мер по подготовке к отопительному сезону. Объем ремонтных работ по основной номенклатуре выполнен на 100%.

На особом контроле – работа в приграничных регионах. В Курской области создан лагерь быстрого развертывания. Там на постоянной основе находятся более 100 специалистов «Россетей», в распоряжении которых около 40 единиц спецтехники. Энергетики стараются максимально быстро восстанавливать поврежденные энергообъекты.

В приграничных регионах сформирован усиленный аварийный запас оборудования и материалов. Компания принимает дополнительные решения для резервирования схем электроснабжения потребителей. Приоритетная работа ведется на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Андрей Рюмин отдельно подчеркнул профессионализм и мужество, которые демонстрируют энергетики во время работы на приграничных территориях. Он также поблагодарил правительство за поддержку электросетевого комплекса страны.

«Устойчивая динамика экономики Российской Федерации во многом складывается благодаря нашему электросетевому комплексу, его стабильной работе. И здесь, без сомнения, очень важно продолжать, чтобы эта положительная тенденция была и в наступающем 2025 году», – отметил Михаил Мишустин.

В завершение встречи глава правительства поздравил сотрудников электросетевого комплекса с наступающим профессиональным праздником.

Официальный канал Группы «Россети»

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