Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс выдало разрешение на строительство ВЛ 500 кВ HumeLink протяженностью 365 км

18 дек. 2024, 14:15
463
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Компания-собственник передающей сети Нового Южного Уэльса Transgrid получил одобрение правительства штата на реализацию проекта строительства ВЛ HumeLink 500 кВ протяженностью 365 км между городами Вагга-Вагга, Баннаби и Марагл. Ожидается, что реализация проекта HumeLink обеспечит приток прямых и косвенных инвестиций в региональную экономику в объеме $ 4,07 млрд и позволит разблокировать проект расширения гидроузла Snowy Hydro Scheme, что, в свою очередь, обеспечит возможность поставок дополнительных 2,2 ГВт мощности в часы максимальных нагрузок на энергосистему.

ВЛ 500 кВ HumeLink рассматривается как важная инвестиция в энергетический потенциал штата, которая позволит значительно увеличить объем возобновляемой электроэнергии и добиться нулевого уровня выбросов углерода.

После одобрения правительством Нового Южного Уэльса проект будет оцениваться Департаментом по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов федерального правительства Австралии. Инвестиции составят $ 3,1 млрд. Проект получил поддержку отраслевого регулятора, который одобрил выделение финансирования в размере $ 2,95 млрд в августе 2024 г. Ожидается, что окончательное решение федерального департамента по проекту будет объявлено в текущем месяце и при положительном решении строительство завершится в 2027 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy https://www.nsenergybusiness.co

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Солнце на крыше: PV-панели теперь продлевают запас хода электромобилей
17 дек. 2024, 16:44
716
Повысить запас хода электромобилей можно с помощью солнечных панелей. Такое решение предложили в стартапе DartSolar, который разработал багажник, оснащенный PV-модулями: в собранном режиме их мощность составляет 360 ватт (Вт), а в раскладном – 1 кВт. Устройство стоимостью $2950 закрепляется на крыше авто и позволяет увеличить доступный без подзарядки километраж на 32 км. Наземный электрот...
Корпус реактора энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу» (Китай) установлен в штатное положение
17 дек. 2024, 13:30
678
На строительной площадке энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу» (Китай), сооружаемом при участии предприятий госкорпорации «Росатом», в проектное положение установлен корпус реактора. Операция была проведена под авторским надзором представителей Инжинирингового дивизиона «Росатома». Ранее на энергоблоке № 4 были проведены работы, предваряющие установку корпуса реактор...
Введена в эксплуатацию ЛЭП напряжением 345 кВ и протяженностью 165 км между американскими штатами Айова и Висконсин
17 дек. 2024, 12:45
541
Американские компании ITC Midwest, American Transmission Co. и Dairyland Power Cooperative – совладельцы проекта строительства ЛЭП 345 кВ между ПС Hickory Creek в штате Айова и ПС Cardinal в соседнем штате Висконсин – сообщили о завершении строительства и вводе ЛЭП в эксплуатацию. Стоимость строительства ЛЭП протяженностью порядка 165 км составила $ 655 млн. Проект был одобрен систе...
Греческий ADMIE объявил о начале отбора предложений по проекту строительства межсистемного HVDC соединения Коринф – Кос
16 дек. 2024, 17:30
909
Системный оператор Греции ADMIE объявил о начале отбора заявок на участие в тендерных процедурах в формате запроса предложений на проектирование, поставку и установку кабельных систем и двух ППС для межсистемного HVDC соединения Коринф – Кос. Предельная цена заявки на кабельные системы – € 630 млн, на 2 ППС – € 789,1 млн. Срок выполнения работ – 36 месяцев с даты...
Введена в эксплуатацию первая из двух цепей межгосударственной ВЛ 400 кВ между энергосистемами Сербии и Румынии
16 дек. 2024, 16:00
940
По информации системного оператора Сербии EMS, введена в эксплуатацию румынская часть одной из цепей двухцепной межгосударственной ВЛ напряжением 400 кВ между сербской ПС Панчево 2 и румынской ПС Решиц, которая является частью Трансбалканского энергокоридора. Сооружение ВЛ Панчево 2 – Решица позволит увеличить обмены электроэнергией между Сербией и Румынией и укрепит надежность и устойчивост...
Уровень износа электросетей в Казахстане составляет порядка 60%
16 дек. 2024, 11:45
768
День энергетика отметили 15 декабря в Казахстане. В этом году на ремонт и модернизацию электрических станций направили рекордные 327 миллиардов тенге. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На 4% снизили уровень изношенности теплоцентралей, передает «24KZ». В стране эксплуатируется свыше 460 тысяч километров электросетей, сейчас их износ составляет порядка 60%. В «...
На энергоблоке №1 АЭС «Аккую» (Турция) завершен монтаж турбины
13 дек. 2024, 17:45
2246
На энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» (Турция) завершен монтаж турбины. К этому ключевому событию был приурочен визит на площадку министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.  Доклад об основных этапах реализации проекта в 2024 году на мероприятии сделал генеральный директор АО &la...
На ИнгурГЭС сообщили, что почти всю электроэнергию потребляет Абхазия
12 дек. 2024, 17:30
1687
Ингурская ГЭС в настоящее время вырабатывает 120 МВт электроэнергии и практически всю ее потребляет Абхазия. Об этом сообщил ТАСС директор ИнгурГЭС Леван Мебония. Ингурская ГЭС расположена на границе Абхазии и Грузии, агрегаты на абхазской стороне, плотина на грузинской. В связи с этим по договоренности, действующей уже более 30 лет, 40% электроэнергии, вырабатываемой этой станцией, забирает Аб...
Американское Бюро по управлению государственными и общественными землями одобрило проект строительства ГеоЭС Cape Station
09 дек. 2024, 18:00
2058
Американское Бюро по управлению государственными и общественными землями (Bureau of Land Management, BLM) одобрило проект строительства ГеоЭС Cape Station, реализуемый компанией Fervo Energy*. ГеоЭС установленной мощностью 2 ГВт планируется разместить на площади 2,55 км2 (из которых 0,6 км2 государственные земли) в округе Бивер (штат Юта). BLM отмечается отсутствие существенного влияния проекта на...
Абхазия ограничит подачу энергии в дневное время до 4 часов 40 минут
09 дек. 2024, 13:15
2235
В связи со сложной ситуацией в энергоснабжении, Абхазия с 9 декабря 2024 года вводит новый график подачи электроэнергии. В дневное время подачу электричества сократят до 4 часов 40 минут. Об этом сообщили в ТГ-канале РУП «Черноморэнерго». Абхазские энергетики разработали новый график подачи электроэнергии потребителям. В дневные часы электричество на подстанции будут подавать дважды...
Британский Ofgem одобрил пять проектов подводных соединений в Северном море
09 дек. 2024, 11:00
1939
Британский отраслевой регулятор Ofgem одобрил пять крупномасштабных проектов строительства подводных электрических соединений в целях выдачи мощности кластеров шельфовых ВЭС в Северном море. Новые соединения также обеспечат возможность передачи невостребованной британскими потребителями электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, в крупные центры потребления в других странах (к 2030 г. Великобрит...
Подписано соглашение о сотрудничестве прибалтийских системных операторов после синхронизации с энергосистемами континентальной Европы
06 дек. 2024, 18:00
3412
Системные операторы Литвы Litgrid, Латвии AST и Эстонии Elering подписали соглашение, определяющее принципы сотрудничества системных операторов после присоединения Прибалтики к синхронной зоне стран континентальной Европы. Соглашение вступит в силу с момента синхронизации энергосистем с энергообъединением континентальной Европы, которое запланировано на 9 февраля 2025 г. Целью является обеспече...
Официальный запуск первого трёхстороннего энергетического договора по поставке электроэнергии из Непала в Бангладеш через индийскую энергосистему
Плюс
04 дек. 2024, 18:00
2911
Правительство Индии объявило о своём решении содействовать первому трёхстороннему соглашению о передаче электроэнергии из Непала в Бангладеш по индийским электрическим сетям с экспортом до 40 МВт. Предполагается, что запуск этого потока электроэнергии из Непала в Бангладеш через Индию приведёт к укреплению региональных связей в энергетическом секторе. 15 ноября 2024 года официаль...
Немецкий TenneT начал работы по прокладке КЛ на участке HVDC соединения SuedOstLink в федеральной земле Бавария
03 дек. 2024, 15:15
3027
Один из четырех немецких системных операторов TenneT в рамках проекта сооружения HVDC соединения SuedOstLink приступил к работам по прокладке силового кабеля на участке соединения в районе Хоф (федеральная земля Бавария). Прокладка КЛ будет осуществляться следующим образом: выкапываются кабельные траншеи глубиной 1,9 м и прокладываются защитные каналы, через которые протягиваются силовые кабели...
Немецкая RWE получила окончательное разрешение на строительство крупнейшей в Дании шельфовой ВЭС Thor мощностью 1,1 ГВт
02 дек. 2024, 13:15
3001
Немецкая энергетическая компания RWE получила разрешение Датского энергетического агентства на строительство шельфовой ВЭС Thor мощностью 1,1 ГВт в датских водах Северного моря. Таким образом, RWE получила все необходимые разрешения со стороны регулирующих органов для строительных работ на шельфе, которые планируется начать весной 2025 г. В акватории ВЭС Thor – крупнейшей на сегодняшний д...
Китай ввел в строй крупнейшую в мире плавучую СЭС
02 дек. 2024, 11:15
3100
Китайская CHN начала подключение к сети плавучей солнечной электростанции (СЭС) мощностью 1 гигаватт (ГВт) в провинции Шаньдун на востоке КНР. Новая СЭС насчитывает 2934 платформы, каждая из которых достигает 60 метров в длину и 35 метров в ширину. Платформы установлены в 8 км от прибрежного города Дунъин. Электроэнергия, вырабатываемая на СЭС, будет поставляться на берег с помощью подводного кабе...
Испанская Lumiker будет координировать реализацию общеевропейского проекта по разработке усовершенствованных HVDC кабелей
29 нояб. 2024, 17:45
4780
Испанская компания Lumiker1 будет координировать проект EASYDC по разработке усовершенствованных HDVC кабелей, способных работать при напряжении свыше 525 кВ. Бюджет проекта, реализуемого в рамках европейской программы «Horizon Europe», составит € 5,5 млн ($ 6 млн). В рамках проекта EASYDC планируется изготовить и протестировать прототип HVDC кабеля, оказывающего меньшее воздей...
SGCC вводит в эксплуатацию UHVAC ВЛ напряжением 1000 кВ на севере Китая
27 нояб. 2024, 15:45
4011
Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC) ввела в эксплуатацию UHVAC ВЛ 1000 кВ Чжанбэй – Шэнли протяжённостью 732 км между регионом Синьлинь (Внутренняя Монголия) и Чжанцзякоу (Хэбэй). Целью строительства ВЛ, по которой планируется ежегодно передавать до 70 ТВт*ч, является обеспечение надежного электроснабжения 19 млн потребителей в Пекине, муниципалитете Тяньцзинь и провинц...
Компания Neara объявила о разработке ПО для цифрового 3D-моделирования сетевой инфраструктуры
26 нояб. 2024, 12:44
4033
Компания Neara – разработчик ПО на основе искусственного интеллекта для цифрового 3D-моделирования критически важной электросетевой инфраструктуры, объявила о привлечении дополнительного финансирования и ускорении решения задач по модернизации электросетевой инфраструктуры, над которыми компания работает в США, Великобритании, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Технология цифрового...
Немецкий TenneT начал работы по прокладке КЛ на участке HVDC соединения SuedLink в федеральной земле Нижняя Саксония
25 нояб. 2024, 17:00
4237
Один из четырех немецких системных операторов TenneT в рамках проекта сооружения HVDC соединения SuedLink приступил к работам по прокладке силового кабеля на участке соединения в районе Ротенбург/Вюмме (федеральная земля Нижняя Саксония). Прокладка КЛ будет осуществляться методом горизонтальнонаправленного бурения, гарантирующего защиту кабеля от возможной эрозии почвы. Аналогичные работы уже...