Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс выдало разрешение на строительство ВЛ 500 кВ HumeLink протяженностью 365 км

Компания-собственник передающей сети Нового Южного Уэльса Transgrid получил одобрение правительства штата на реализацию проекта строительства ВЛ HumeLink 500 кВ протяженностью 365 км между городами Вагга-Вагга, Баннаби и Марагл. Ожидается, что реализация проекта HumeLink обеспечит приток прямых и косвенных инвестиций в региональную экономику в объеме $ 4,07 млрд и позволит разблокировать проект расширения гидроузла Snowy Hydro Scheme, что, в свою очередь, обеспечит возможность поставок дополнительных 2,2 ГВт мощности в часы максимальных нагрузок на энергосистему.

ВЛ 500 кВ HumeLink рассматривается как важная инвестиция в энергетический потенциал штата, которая позволит значительно увеличить объем возобновляемой электроэнергии и добиться нулевого уровня выбросов углерода.

После одобрения правительством Нового Южного Уэльса проект будет оцениваться Департаментом по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов федерального правительства Австралии. Инвестиции составят $ 3,1 млрд. Проект получил поддержку отраслевого регулятора, который одобрил выделение финансирования в размере $ 2,95 млрд в августе 2024 г. Ожидается, что окончательное решение федерального департамента по проекту будет объявлено в текущем месяце и при положительном решении строительство завершится в 2027 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy https://www.nsenergybusiness.co