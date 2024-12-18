Приглашаем принять участие в ежегодной итоговой встрече с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ

18 дек. 2024, 16:00
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

19 декабря 2024 года состоится ежегодная итоговая встреча с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ.

Время проведения собрания: с 17:00 до 18:30 (московское время).

Вы можете принять участие в собрании в формате онлайн: ссылка.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

  1. О повестке и решениях СИГРЭ.
  2. О работе Технического комитета РНК СИГРЭ.
  3. Итоги деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ.
  4. Итоги административной деятельности.

Инструкция по подключению ко встрече:

Для подключения к совещанию необходимо пройти по следующей ссылке: https://vcs.rosseti.ru/client?conference=1400.

Инструкция по подключению:

Для корректной работы сервиса рекомендуем использовать браузер Яндекс.Браузер. В случае проблем с подключением попробуйте открыть вкладку браузера в режиме «инкогнито».

После перехода по ссылке система предложит использовать приложение Vinteo Desktop (могут потребоваться права на установку приложений), либо продолжить в браузере – «Запустить в браузере».

Функциональность решений идентичная, потому остаётся на усмотрение пользователя.

В случае использования браузера на всплывающий запрос разрешите браузеру использовать камеру и микрофон.

Далее введите Ваше имя или корректную подпись (название организации, представительства и др.).

Ниже будет доступен выбор и управление камерой и микрофоном. Также можно заранее выключить микрофон, нажав на кнопку с изображением микрофона (красный, перечёркнут=выключен).

Последний шаг - нажать кнопку «Подключиться» и ожидать начала совещания.

 Примечания:

  • для корректной работы сервиса необходим стабильный высокоскоростной интернет;
  • по возможности закрывайте все открытые программы на устройстве, которые могут использовать камеру и микрофон, или просто перезагрузите устройство и в первую очередь откройте браузер и перейдите по ссылке;
  • при работе с удалёнными рабочими столами, ссылку необходимо открывать непосредственно на том устройстве, которое перед вами;
  • при разрыве соединения или при проблемах с качеством связи необходимо разорвать соединение (закрыть вкладку браузера) и перейти по ссылке снова;
  • ВАЖНО! Необходимо на протяжении совещания держать микрофон выключенным и включать только во время своего доклада.

* В случае проблем с подключением, просьба связаться с администратором ВКС по номеру телефона +7(495)710-95-96.

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