Приглашаем принять участие в ежегодной итоговой встрече с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ
19 декабря 2024 года состоится ежегодная итоговая встреча с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ.
Время проведения собрания: с 17:00 до 18:30 (московское время).
Вы можете принять участие в собрании в формате онлайн: ссылка.
На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:
- О повестке и решениях СИГРЭ.
- О работе Технического комитета РНК СИГРЭ.
- Итоги деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ.
- Итоги административной деятельности.
Инструкция по подключению ко встрече:
Для подключения к совещанию необходимо пройти по следующей ссылке: https://vcs.rosseti.ru/client?conference=1400.
Инструкция по подключению:
Для корректной работы сервиса рекомендуем использовать браузер Яндекс.Браузер. В случае проблем с подключением попробуйте открыть вкладку браузера в режиме «инкогнито».
После перехода по ссылке система предложит использовать приложение Vinteo Desktop (могут потребоваться права на установку приложений), либо продолжить в браузере – «Запустить в браузере».
Функциональность решений идентичная, потому остаётся на усмотрение пользователя.
В случае использования браузера на всплывающий запрос разрешите браузеру использовать камеру и микрофон.
Далее введите Ваше имя или корректную подпись (название организации, представительства и др.).
Ниже будет доступен выбор и управление камерой и микрофоном. Также можно заранее выключить микрофон, нажав на кнопку с изображением микрофона (красный, перечёркнут=выключен).
Последний шаг - нажать кнопку «Подключиться» и ожидать начала совещания.
Примечания:
- для корректной работы сервиса необходим стабильный высокоскоростной интернет;
- по возможности закрывайте все открытые программы на устройстве, которые могут использовать камеру и микрофон, или просто перезагрузите устройство и в первую очередь откройте браузер и перейдите по ссылке;
- при работе с удалёнными рабочими столами, ссылку необходимо открывать непосредственно на том устройстве, которое перед вами;
- при разрыве соединения или при проблемах с качеством связи необходимо разорвать соединение (закрыть вкладку браузера) и перейти по ссылке снова;
- ВАЖНО! Необходимо на протяжении совещания держать микрофон выключенным и включать только во время своего доклада.
* В случае проблем с подключением, просьба связаться с администратором ВКС по номеру телефона +7(495)710-95-96.