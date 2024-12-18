«Россети Северный Кавказ» увеличили мощность подстанции в Дагестане для надежного электроснабжения четырех сел
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают реализацию Программы повышения надежности электросетевого комплекса республики.
В числе реализованных пунктов – увеличение мощности подстанции 35 кВ «Первомайская», которая обеспечивает электроэнергией четыре села Каякентского района: Каранайаул, Сагаси-Дейбук, Инчхе и Первомайское. От её стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка 10 тысяч человек.
Энергетики заменили на подстанции два ветхих силовых трансформатора общей мощностью 5 МВА на новый российского производства. Мощность энергообъекта выросла на 1,3 МВА – до 6,3 МВА.
Комплекс технических мероприятий позволит повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей в период пиковых нагрузок на оборудование.