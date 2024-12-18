«Россети Северный Кавказ» увеличили мощность подстанции в Дагестане для надежного электроснабжения четырех сел

На Белоярской АЭС оптимизировали алгоритм вывода энергоблока с реактором БН-800 на номинальную мощность. Ранее во время каждого набора мощности энергоблоку №4 при возобновлении работы после загрузки в реактор БН-800 свежего топлива требовалось отработать в течение 300 часов на мощности 85% от номинальной, и только после этого повышать её до 100%. Это было дополнительной мерой предосторожн...