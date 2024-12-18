«ЗЭТО» совместно с учениками Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ

18 дек. 2024, 15:00
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
ЗАО ЗЭТО
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Представители ЗЭТО и ученики Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ в рамках профориентационной программы.

В рамках профориентационной программы, направленной на укрепление связей между образовательными учреждениями и предприятиями, Ивановский государственный энергетический университет принял в своих стенах делегацию завода ЗЭТО и учеников Великолукского инженерно-экономического лицея. Этот визит стал ответным шагом в развитии партнерских отношений, ведь ранее студенты ИГЭУ уже побывали на заводе ЗЭТО, где познакомились с производственными процессами и современными инженерными решениями.

Гостей ждала насыщенная образовательная и практическая программа. Участники посетили учебные лаборатории и научные центры университета, где познакомились с высокотехнологичным оборудованием, применяемым для подготовки специалистов в области энергетики и электротехники.

Особое внимание было уделено лабораторным занятиям, которые организовали для школьников студенты ИГЭУ. Под их руководством ученики лицея выполняли практические работы в двух специализированных лабораториях:

Лаборатория релейной защиты и автоматики. Здесь школьники изучили принципы работы релейной защиты, узнали о её важности для стабильного функционирования энергетических систем и попробовали самостоятельно собрать простую схему.

Лаборатория прикладной технической механики. Учащиеся изучали основы механических систем, проводили расчеты и тестировали оборудование на устойчивость к нагрузкам. Это позволило им увидеть, как теоретические знания применяются на практике в инженерной деятельности.

Для ребят это стало не только возможностью освоить новые навыки, но и прочувствовать атмосферу учебного процесса в университете.

«Визит вызвал живой интерес и оставил массу положительных эмоций у всех участников. Представители ЗЭТО отметили высокий уровень технического оснащения университета и профессиональную подготовку студентов. Для школьников это был шанс поближе познакомиться с будущей профессией, узнать о реальных задачах промышленности и почувствовать себя частью инженерного сообщества» - прокомментировал Зарубин Захар Викторович, начальник отдела по организации приема ИГЭУ.

Преподаватели университета и сотрудники ЗЭТО выразили уверенность в том, что такие встречи способствуют популяризации инженерного образования и помогают будущим абитуриентам сделать осознанный выбор профессии.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  
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