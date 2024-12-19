EL-Комитет НОПСМ продолжит системную работу с кабельным фальсификатом

EL-Комитет НОПСМ с особым вниманием следит за развитием розничного рынка кабельной продукции, все больше использующего возможности онлайн-торговли на ведущих российских маркетплейсах. В общем объеме образцов кабеля, отобранных специалистами в рамках мониторинга в 2024 году, доля онлайн-закупок составила около 50%.



Результаты испытаний кабеля, реализуемого на маркетплейсах, свидетельствуют о том, что данный сегмент розничного рынка продолжает оставаться «серой» зоной и удобным способом ведения бизнеса для недобросовестных производителей и продавцов.



Многочисленные претензии и судебные иски, как к отдельным продавцам на маркетплейсах, так и к самим администраторам торговых площадок (например, ООО «Интернет Решения» – администратор площадки ОЗОН уже дважды проиграл суды представителям EL-Комитета НОПСМ по кабельному фальсификату) не меняют ситуации: дополнительные «расходы» легко покрываются сверхприбылями от недобросовестного бизнеса.



Но «просвет» в этой «серой» зоне все-таки есть: совсем недавно в Совет Федерации внесены для рассмотрения поправки к Закону «О защите прав потребителей». Когда данные поправки будут приняты агрегаторов онлайн-торговли обяжут размещать ссылки на сертификаты соответствия в реестре Росаккредитации и (или) едином реестре ЕАЭС, а в ближайшей перспективе кабель (с высокой долей вероятности) станет маркироваться в системе «Честный знак», что существенно снизит активность «призрачных» и «фантомных» производителей.



Учитывая, что в настоящее время государство всерьез решило «подчистить» рынок сертификационных услуг и вернуло контрольные полномочия Росстандарту, все это создает препятствия для бизнеса недобросовестных производителей и продавцов кабельной продукции. Сможет ли все это полностью избавить онлайн-сегмент рынка от кабельного фальсификата? Скорее нет. Но надежда на позитивные сдвиги тут конечно же есть.



EL-Комитет НОПСМ продолжит системную работу в этом направлении и будет всеми способами добиваться пересмотра статуса маркетплейсов, а также необходимость установления адекватной ответственности для субъектов Интернет-торговли за реализацию некачественных товаров. А пока каждый из нас может внести свою скромный вклад – просто быть ответственным и квалифицированным потребителем, для которого неприемлема покупка некачественной продукции (пусть даже не для себя).