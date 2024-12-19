Инвестиции «Тулэнерго» в энергокомплекс Тульской области к 2029г достигнет 19 млрд руб

Энергетики "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP)-"Тулэнерго" планируют в течение пяти лет направить почти 19 млрд рублей на реализацию мероприятий для обеспечения надежного энергоснабжения Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 2024 по 2028 годы запланировано выделение почти 19 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом с 2020 по 2023 годы "Тулэнерго" выполнило мероприятий на сумму более 13 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

"Реализация мероприятий, которые проводит "Тулэнерго", повышает надежность и качество электроснабжения в регионе, открывает возможности для технологического присоединения новых потребителей, способствует развитию других жизненно важных отраслей, среди которых промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора-председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева.

"Россети Центр и Приволжье" (входит в ПАО "Россети" (MOEX: RSTI)) является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы "Россети Центр"