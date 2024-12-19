На Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поступило новое оборудование

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил новую восьминиточную линию тонкого волочения мультиваер. Оборудование предназначено для производства тонкой проволоки из медной катанки, которая используется как заготовка для токопроводящих жил. Благодаря возможности одновременной протяжки и отжига восьми жил, новая линия увеличит производительность завода вдвое и сократит сроки изготовления жилы.

Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию оборудования запланированы на следующий год. Процесс доставки многотонной установки на место был непростым. Водитель завода искусно провел грузовик КамАЗ через цеха, чтобы успешно разгрузить линию.