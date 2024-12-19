На Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поступило новое оборудование
19 дек. 2024, 13:00
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил новую восьминиточную линию тонкого волочения мультиваер. Оборудование предназначено для производства тонкой проволоки из медной катанки, которая используется как заготовка для токопроводящих жил. Благодаря возможности одновременной протяжки и отжига восьми жил, новая линия увеличит производительность завода вдвое и сократит сроки изготовления жилы.
Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию оборудования запланированы на следующий год. Процесс доставки многотонной установки на место был непростым. Водитель завода искусно провел грузовик КамАЗ через цеха, чтобы успешно разгрузить линию.
EL-Комитет НОПСМ продолжит системную работу с кабельным фальсификатом
19 дек. 2024, 17:30
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EL-Комитет НОПСМ с особым вниманием следит за развитием розничного рынка кабельной продукции, все больше использующего возможности онлайн-торговли на ведущих российских маркетплейсах. В общем объеме образцов кабеля, отобранных специалистами в рамках мониторинга в 2024 году, доля онлайн-закупок составила около 50%. Результаты испытаний кабеля, реализуемого на маркетплейсах, свидетельствуют о том...
Завод «Спецкабель» продолжает процесс технического перевооружения
19 дек. 2024, 16:30
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В уходящем году предприятие закупило 6 новых единиц оборудования. Экструзионная линия Frigeco. Линия может изолировать токопроводящие жилы сечением до 300 кв. мм, что позволит увеличить объем выпуска стандартной номенклатуры и расширить номенклатуру производимых кабелей. Линия двойной скрутки – для скручивания изолированных токопроводящих жил в пары и тройки. Нововведение позволит зн...
«Росатом» в 2024 году поставил на рынок рекордный объем кальциевой инжекционной проволоки
19 дек. 2024, 12:45
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В 2024 году Топливный дивизион «Росатома» достиг рекордных объемов производства и реализации кальциевой инжекционной проволоки, которая широко используется в черной металлургии для улучшения качества стали. Производителем продукции выступает Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов, Удмуртская республика), отраслевой центр металлургии «Росатома». Поставщиком - ООО &la...
Глава Мордовии наградил главного инженера КЗ «Цветлит» Почётной грамотой
19 дек. 2024, 11:30
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12 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил Почётную грамоту Республики Мордовия заместителю генерального директора — главному инженеру КЗ "Цветлит" Юрию Михайловичу Рогачеву. Награда была присуждена за его вклад в развитие промышленности региона и многолетний добросовестный труд. Высокий уровень профессионализма Юрия Михайловича способствовал успешной реализации ряда значимых пр...
Компания:
EL-Комитет НОПСМ продолжает борьбу с недобросовестными продавцами
19 дек. 2024, 11:14
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Судебно-претензионная работа представителей EL-Комитета НОПСМ по борьбе с недобросовестными продавцами кабельной продукции продолжает приносить результаты. За последние три недели суды вынесли семь решений, согласно которым ответчики обязаны прекратить продажу фальсифицированной кабельной продукции, компенсировать затраты на ее закупку и проведение испытаний, а также покрыть судебные издержки. Кро...
«ЗЭТО» совместно с учениками Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ
18 дек. 2024, 15:00
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Представители ЗЭТО и ученики Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ в рамках профориентационной программы. В рамках профориентационной программы, направленной на укрепление связей между образовательными учреждениями и предприятиями, Ивановский государственный энергетический университет принял в своих стенах делегацию завода ЗЭТО и учеников Великолукского инженерно-экономиче...
В Южноуральске открыли музей промышленности
18 дек. 2024, 12:15
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В городе Южноуральск 17 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие Музея промышленности. В церемонии приняли участие Юрий Плясунов, директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ярослав Куленко, глава Южноуральского городского округа, и Виталий Кобзев, первый вице-президент Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО&...
Эн+ определил главные события компании в 2024 году
18 дек. 2024, 11:45
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Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, традиционно называет ключевые события компании в уходящем году. Эн+ в 2024 приступил к строительству новых энергетических мощностей, продолжил модернизацию и экологические проекты, развивал инфраструктуру в регионах ответственно...
РУСЭЛ обеспечил исправное электроснабжение морского ледостойкого терминала
18 дек. 2024, 11:00
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Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) успешно провели работы по техническому обслуживанию системы электроснабжения Варандейского стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП). Терминал находится в Баренцевом море, специалисты трудились в условиях экстремальных температур. «Договор с владельцем платформы предусматривает обеспечение и...
Вебинар «Быстрый электромонтаж электропроводки с TDM ELECTRIC»
18 дек. 2024, 10:00
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Компания TDM ELECTRIC приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «Быстрый электромонтаж электропроводки», который пройдет 19 декабря в 10:00 и 16:00 по московскому времени. На мероприятии эксперты компании расскажут о том, как можно значительно сократить время электромонтажных работ, сохранив при этом высокий уровень качества. Участники узнают секреты эффективного электромо...
Продажа кабельной продукции без сертификатов соответствия: административная ответственность и крупные штрафы для юридических лиц
18 дек. 2024, 09:45
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Одним из ключевых направлений деятельности EL-Комитета НОПСМ, наряду с судебно-претензионной работой против недобросовестных производителей и продавцов низкокачественных кабелей, является отзыв сертификатов соответствия на подобную продукцию. Ранее опубликовано множество материалов о выявлении в розничных сетях различных регионов России некачественной кабельной продукции под брендами ВЕЛЕСКАБ,...
В «Терра-Ток» провели ежегодную стратегическую сессию
18 дек. 2024, 09:30
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Группа «Терра-Ток» провела двухдневную стратегическую сессию, где были подведены итоги текущего года и сформированы планы и цели на 2025 год. Группа «Терра-Ток» провела, ставшую традиционной, стратегическую сессию. Целью мероприятия стало подведение итогов года, формирование новых планов и целей направленных на развитие компании. В сессии участвовали представители всех п...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ разрабатывает новые кабели для судов
17 дек. 2024, 14:15
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«Спецкабель» разрабатывает новую кабельную продукцию, ориентируясь на потребности морской индустрии. В рамках своих опытно-конструкторских работ компания работает над несколькими инновационными типами кабелей, призванными улучшить связь и передачу данных на судах. Информацией о новых разработках «Спецкабеля» поделился представитель завода Евгений Никоноров на Всероссийской...
Плюс 10: в 2024 году «Москабельмет» увеличил число патентов
17 дек. 2024, 11:00
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Всё ближе к сотне: в этом году «Москабельмет» запатентовал еще десяток своих изобретений. Теперь число полученных Группой свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности перевалило за 80. Предприятия «Москабельмет», включая «Завод Москабель», «МКФ», «Москабель-Обмоточные провода», продолжают подавать заявки в Роспатент...
Корпоративный университет провел в Подольске стратегическую сессию по взаимодействию с региональными учебными центрами
17 дек. 2024, 10:45
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12-13 декабря на территории завода АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» прошло мероприятие, организованное Корпоративным университетом группы компаний Акрон. Оно было посвящено взаимодействию учебных центров и планам компании на 2025 год для руководителей отделов по работе с персоналом. Приглашенные участники – Заместитель генерального директора по управлению персоналом и обучению Акрон...
Компания:
«ЭМ-КАБЕЛЬ» в сотне лучших
17 дек. 2024, 09:45
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В конце года традиционно подводят итоги всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии». 16 декабря Глава Мордовии Артём Здунов наградил победителей и лауреатов этих конкурсов. Руководитель региона подчеркнул, что данные мероприятия предоставляют лучшим производителям региона, которые выпускают востребованную и кон...
Компания:
В Южноуральске торжественно введен в эксплуатацию новый и самый современный в мире «Завод стеклянных изоляторов»
16 дек. 2024, 17:00
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Сегодня, 16 декабря 2024 года, в Южноуральске торжественно введен в эксплуатацию новый и самый современный в мире «Завод стеклянных изоляторов». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый вице-президент холдинга «ФОРЭНЕРГО» Виталий Кобзев нажали сигнальную кнопку, и с громким заводским гудком на пресс упали первые раскаленные капли стекла. «Сегодн...
PowerMax® производства КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: надежные сети электроснабжения для безопасных систем электроснабжения
16 дек. 2024, 15:30
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Завершающий ролик про новый кабель PowerMax® производства Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В нем коротко собраны все итоги проведенных испытаний. Чтобы показать вам, что его слоган: «НАДЕЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ для безопасных систем электроснабжения» не просто слова, а действительно высокое качество кабеля, сделанного по всем стандартам ГОСТ. И даже лучше! А...
Компания:
Полный аншлаг: экскурсии на «Москабельмет» по проекту Музея Москвы
16 дек. 2024, 12:45
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Сезон экскурсий #ОткройМоспром в этом году уже закончился, но в декабре «Москабельмет» еще примет гостей. В рамках абсолютно нового проекта с Музеем Москвы 17 и 25 декабря на предприятии пройдут уникальные экскурсии. Места были разобраны моментально, едва открылась регистрация! Еще не закончился старый год, а «Москабельмет» уже начинает новое крупное сотрудничество. Вмес...
Более пяти миллионов штук в год — объем производства завода стеклянных изоляторов в Южноуральске
16 дек. 2024, 11:00
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Завод за семь месяцев открыло ПО «Форэнерго». Всего в Южноуральске будут выпускать 11 миллионов изделий. «Форэнерго» закрывает 100% потребности российского рынка и занимает 21% мирового. Завод стеклянных изоляторов будет работать на площадях обанкроченного ЮЗРК. В планах у холдинга создание предприятий по выпуску варисторов (ограничителей перенапряжения) и чугунной армат...