На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» (Бангладеш) завершились основные строительно-монтажные работы

На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур», сооружаемом Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом» в Народной Республике Бангладеш, завершены строительно-монтажные работы. Персонал станции приступил к масштабной программе испытаний.

18 декабря стартовал первый этап операции по выводу реакторной установки на номинальные параметры. В ходе этого этапа будет опробована работоспособность оборудования и механизмов, в частности, впервые будут запущены и опробованы главные циркуляционные насосы (ГЦН). Итогом программы станет тестирование реакторной установки на номинальных параметрах без ядерного топлива. Тем самым должно быть подтверждено соответствие оборудования всем проектным характеристикам. После проведения всего комплекса испытаний блок будет готов к началу пусковых операций.

Пуск в эксплуатацию АЭС «Руппур» обеспечит экологически чистой и безопасной энергией более 10 % общего энергопотребления Республики Бангладеш, в которой наблюдается острый дефицит электроэнергии.

«Мы вышли на финишную прямую подготовки первого энергоблока АЭС «Руппур» к физическому пуску. Это важный этап, в ходе которого мы должны выполнить масштабный комплекс работ и испытаний, доказывающих работоспособность технологических систем во всех режимах эксплуатации, – отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО АСЭ Андрей Петров. – Мы исполняем все взятые на себя обязательства и гарантируем надежность и безопасность своих технологий. Первая в Бангладеш АЭС позволит поддержать экономику страны и будет работать на благо ее будущих поколений».

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. Мы строим надежные и безопасные АЭС с реакторами типа ВВЭР поколения III+, которые отвечают всем международным требованиям и рекомендациям. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.