Завод «Спецкабель» продолжает процесс технического перевооружения

Завершающий ролик про новый кабель PowerMax® производства Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В нем коротко собраны все итоги проведенных испытаний. Чтобы показать вам, что его слоган: «НАДЕЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ для безопасных систем электроснабжения» не просто слова, а действительно высокое качество кабеля, сделанного по всем стандартам ГОСТ. И даже лучше! А...