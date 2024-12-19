«Россети Северный Кавказ» подготовили к пиковым нагрузкам 72 подстанции в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2024 году провели ремонт и обслуживание электросетевого оборудования на 72 подстанциях 35-110 кВ.

Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения более 900 тысяч жителей региона, а также социально значимых учреждений, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий.



Энергетики привели в нормативное состояние 1 715 единиц оборудования энергообъектов. В том числе – трансформаторы, выключатели и разъединители.



Работы реализованы в рамках подготовки сетевого комплекса региона к функционированию в периоды сложных погодных условий и пиковых нагрузок на энергосистему.