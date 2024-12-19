«Россети Северный Кавказ» подготовили к пиковым нагрузкам 72 подстанции в Кабардино-Балкарии
19 дек. 2024, 15:15
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2024 году провели ремонт и обслуживание электросетевого оборудования на 72 подстанциях 35-110 кВ.
Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения более 900 тысяч жителей региона, а также социально значимых учреждений, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий.
Энергетики привели в нормативное состояние 1 715 единиц оборудования энергообъектов. В том числе – трансформаторы, выключатели и разъединители.
Работы реализованы в рамках подготовки сетевого комплекса региона к функционированию в периоды сложных погодных условий и пиковых нагрузок на энергосистему.
Инвестиции «Тулэнерго» в энергокомплекс Тульской области к 2029г достигнет 19 млрд руб
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19 декабря 2019 года ПАТЭС была впервые подключена к сети изолированного Чаун-Билибинского узла и ежегодно наращивает выработку. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла (Чукотский АО) порядка 978 млн кВтч электроэнергии с...
Волгоградский филиал «Россети Юг» обеспечил электроснабжение двух тысяч абонентов
19 дек. 2024, 10:44
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С начала 2024 года филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечил электроэнергией 2 тысячи объектов, предоставив им более 86 МВт мощности. Только в ноябре текущего года энергетики подключили 213 объектов общей мощностью более 5,5 МВт. Филиал присоединил к сетям шесть сельскохозяйственных предприятий в Котовском, Даниловском, Ольховском, Старополтавском, Палласов...
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Системный оператор обеспечил ввод в работу сетевых объектов 500 кВ для расширения Восточного полигона железных дорог
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Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Иркутское РДУ и Бурятское РДУ разработали и реализовали режимные мероприятия для проведения комплексных испытаний и ввода в работу линий электропередачи (ВЛ) 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут № 2 и Нижнеангарская – Таксимо, а также реконструированной подстанции (ПС) 500 кВ Таксимо, обеспечивающих электроснабжение Байкало-Амурской магистрали. С...
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Специалисты филиала «Распределительные сети» (ФРС) ПАО «Сахалинэнерго» проводят реконструкцию линии электропередачи напряжением 10 кВ «Луговая» в г. Южно-Сахалинске. Работы выполняются в рамках мероприятий по повышению надёжности и качества подачи электроэнергии планировочным районам Луговое и Новоалександровск. Энергетикам предстоит заменить более 12 километ...
ВИЭ завершила первый этап своего развития
18 дек. 2024, 17:30
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Новые объекты электроснабжения Восточного полигона обеспечат БАМ и Транссиб дополнительной мощностью 1,7 тыс. МВт
18 дек. 2024, 17:00
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В 2023 году ПАО «Россети» завершило электроснабжение первого этапа расширения Восточного полигона железных дорог. В 2024 году компания вводит в работу шесть из семи ключевых объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог. Электросетевая инфраструктура позволяет обеспечить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали дополнительн...
В Подмосковье на Загорской ГАЭС создан современный учебно-тренировочный полигон
18 дек. 2024, 16:30
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На крупнейшей в России гидроаккумулирующей электростанции Загорская ГАЭС, расположенной в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, введен в эксплуатацию современный учебно-тренировочный полигон для обучения специалистов станции работе на высоте и в ограниченном пространстве. Новый полигон позволит специалистам предприятия, которые работают на высоте или в ограниченном замкнутом простран...
«Россети Северный Кавказ» увеличили мощность подстанции в Дагестане для надежного электроснабжения четырех сел
18 дек. 2024, 16:15
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают реализацию Программы повышения надежности электросетевого комплекса республики. В числе реализованных пунктов – увеличение мощности подстанции 35 кВ «Первомайская», которая обеспечивает электроэнергией четыре села Каякентского района: Каранайаул, Сагаси-Дейбук, Инчхе и Первомай...
Энергоблок №4 Белоярской АЭС подтвердил работу на 100% номинальной мощности
18 дек. 2024, 13:30
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«Россети» заменили оборудование на объекте в Костромской области, обеспечивающем межсистемные энергетические связи
18 дек. 2024, 12:30
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Завершилась модернизация открытого распределительного устройства 500 кВ на магистральном энергообъекте Костромской области, который обеспечивает электроснабжение востока региона и перетоки мощности с Вологодской и Нижегородской энергосистемами. Общий объем капиталовложений в проект составил более 470 млн рублей. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра заменили четыре выр...
Энергетики улучшили электроснабжение потребителей двух районов Ростова на Дону
18 дек. 2024, 12:00
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Специалисты «Россети Юг» – «Ростовэнерго» завершили ремонт трансформатора на подстанции 35 кВ, обеспечивающей электроэнергией жилые кварталы и инфраструктуру Кировского и Октябрьского районов Ростова-на-Дону. Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения порядка 200 тысяч жителей донской столицы, а также Центральной городской больницы имени Н.А....
Райчихинская ГРЭС повышает экологическую безопасность: начато строительство нового золоотвала
18 дек. 2024, 11:15
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АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (входит в Группу РусГидро) начала реализацию масштабного проекта по строительству нового золоотвала №2 на Райчихинской ГРЭС в Амурской области, который обеспечит безопасное и экологичное складирование золошлаковых отходов на ближайшие 10-15 лет. Этот проект имеет ключевое значение для устойчивой работы станции и минимизации воздействия на ок...
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пециалисты филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» завершили реконструкцию подстанции 35 кВ «Верх-Чита» в Читинском районе Забайкальского края. В связи с комплексной жилищной застройкой и реализацией программы «Дальневосточный гектар» за период с 2020 по 2023 годы фактическая нагрузка ПС 35 кВ «Верх-Чита» в прошлый зимний период приб...
«Россети Новосибирск» подвели итоги работы по присоединению к электросетям
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Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из ключевых направлений деятельности «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), итоги 2024 года это в очередной раз подтверждают. За истекшие 11 месяцев новосибирские энергетики обработали более 30 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения. Через call-центр граждане обращались более 26 тысяч раз, ещё 6...