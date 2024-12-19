РусГидро завершило реконструкцию линии электропередачи 110 кВ в Приморье по программе МиРЭК

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании завершили реконструкцию линии электропередачи 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Промузел. Это ключевая питающая линия, связывающая города Владивосток и Артем. Включение новой ЛЭП позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей пригорода Владивостока. Проект реализован по Программе модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

В ходе работ была построена новая ЛЭП протяженностью 25 км, установлено 170 опор, смонтирован кабельный участок протяженностью 2 километра, а также провод большего сечения, который позволит снизить потери электроэнергии и обладает повышенной устойчивостью к погодным условиям. Трасса новой ЛЭП проложена в обход санаторно-курортной зоны и частного сектора.

Реконструкция линии стала завершающим этапом масштабной модернизации транзита 110 кВ от подстанции «Волна» до Артемовской ТЭЦ. Ранее была проведена реконструкция ЛЭП 110 кВ Чайка – Волна, Чайка – Спутник и Спутник – Промузел. Из-за специфики территории на полную реализацию проекта потребовалось три года с учетом проектирования.

Программа МиРЭК направлена на повышение надежности энергоснабжения 115 населенных пунктов Приморского края. Особое внимание уделяется повышению защиты электросетевого комплекса от неблагоприятных погодных условий.