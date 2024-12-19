Запущен официальный сайт научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего»

Образовательные программы, а также информация о научно-технических разработках участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» стали еще доступнее. Вся необходимая информация и продукты собраны в одном месте на официальном сайте консорциума.

Сайт предлагает пользователям удобный интерфейс и широкий спектр функций. Платформа предназначена для обучения и развития профессиональных навыков в области ТЭК. На сайте представлены записи онлайн-лекций, презентации научно-технических разработок и различные программы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, программы дополнительного профессионального образования и краткосрочные программы обучения).

Также на сайте размещены информационно-аналитические материалы в разделе «Бюллетень». Уже подготовлено три выпуска ‒ за январь, май и декабрь.

Ознакомиться с продуктами консорциума можно по ссылке: энергетикабудущего.рф.