Богословский кабельный завод получил звание дипломанта на конкурсе «100 лучших товаров России»

18 декабря 2024 года в Екатеринбурге состоялась церемония награждения уральских победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Этот престижный конкурс, который собрал более двух тысяч участников со всей страны, отметил высокие достижения продукции и услуг Свердловской области.

В этом году область была представлена 47 организациями с 53 видами товаров и 10 услуг, демонстрирующими инновационность и высокое качество. Мы с гордостью сообщаем, что Богословский кабельный завод успешно принял участие в конкурсе и был удостоен звания дипломанта. В общей сложности дипломантами стали 27 представителей Среднего Урала.

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» мы представили наши уникальные «Кабели силовые гибкие теплостойкие 6 кВ и 10 кВ с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава». Это признание на областном и всероссийском уровне подтверждает конкурентоспособность и надежность продукции нашего завода.

На церемонии награждения в Екатеринбурге завод представляли Евгений Казаков и Татьяна Нешатаева.

«Получение знака «100 лучших товаров России» — это работа большой команды и открывает перед нами новые маркетинговые возможности, подтверждая высокие стандарты качества и отличая нашу продукцию среди аналогов» - отметила Татьяна.

Кроме того, по итогам конкурса Татьяна Нешатаева была награждена персональным почётным знаком «Отличник качества», что подчеркивает её преданность заводу и стремление поддерживать высокие стандарты.

Эти достижения — результат совместной работы, упорства и стремления к совершенству. Поздравляем всех с этой замечательной победой!

Давайте продолжать двигаться вперед, вдохновляться новыми идеями и достигать новых высот!