Холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная ёлочка и другие атрибуты праздника
20 дек. 2024, 14:00
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Для создания новогоднего настроения холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная елочка и другие атрибуты праздника. Главный из которых (конечно, после оливье) – мандарин.
Любой заводчанин и гость предприятия может угоститься ароматным оранжевым фруктом, восполнив нехватку витаминов и солнечного света. А еще почувствовать реальную заботу и поверить, что и в хмурые утра есть место маленьким радостям. Кстати, елочно-мандариновая новогодняя композиция стала излюбленной фотозоной.
Запаса мандаринов должно хватить на всех вплоть до праздника.
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 торговой марки СпецКабель
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Год подходит к концу, но подарки только начинаются! Приглашаем всех принять участие в вебинаре Завода "Контактор" "Новогодние Диалоги.PRO", который состоится 25 декабря в 10:00 по московскому времени. Этот вебинар станет отличным способом завершить уходящий год и подготовиться к новому. В течение двух с половиной часов участники узнают много интересного: Подведение ито...
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СПЕЦКАБЕЛЬ вкладывает инвестиции в новое оборудование
20 дек. 2024, 09:30
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Завод «Спецкабель» продолжает процесс технического перевооружения, что является значимым шагом к повышению эффективности производственной мощности и производительности труда. Так, в уходящем году столичное предприятие закупило и внедрило в работу шесть новых единиц современного оборудования: 1. Экструзионная линия – изолирует токопроводящие жилы сечением до 300 кв. мм, что поз...
Режкабель продолжает работу над внедрением VR-технологий
20 дек. 2024, 09:15
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На Режевском кабельном заводе завершился пятый этап разработки VR-тренажёра для быстрого обучения начинающих специалистов и студентов работе на экструзионной линии. В рамках этого этапа был создан сценарий «Работа на линии» с учётом всех технологических процессов. В декабре на предприятии состоялось совместное тестирование сотрудниками завода и разработчиками всех запрограммированны...
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EL-Комитет НОПСМ продолжит системную работу с кабельным фальсификатом
19 дек. 2024, 17:30
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EL-Комитет НОПСМ с особым вниманием следит за развитием розничного рынка кабельной продукции, все больше использующего возможности онлайн-торговли на ведущих российских маркетплейсах. В общем объеме образцов кабеля, отобранных специалистами в рамках мониторинга в 2024 году, доля онлайн-закупок составила около 50%. Результаты испытаний кабеля, реализуемого на маркетплейсах, свидетельствуют о том...
На Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поступило новое оборудование
19 дек. 2024, 13:00
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил новую восьминиточную линию тонкого волочения мультиваер. Оборудование предназначено для производства тонкой проволоки из медной катанки, которая используется как заготовка для токопроводящих жил. Благодаря возможности одновременной протяжки и отжига восьми жил, новая линия увеличит производительность завода вдвое и сократит сроки изготовления жи...
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«Росатом» в 2024 году поставил на рынок рекордный объем кальциевой инжекционной проволоки
19 дек. 2024, 12:45
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В 2024 году Топливный дивизион «Росатома» достиг рекордных объемов производства и реализации кальциевой инжекционной проволоки, которая широко используется в черной металлургии для улучшения качества стали. Производителем продукции выступает Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов, Удмуртская республика), отраслевой центр металлургии «Росатома». Поставщиком - ООО &la...
Глава Мордовии наградил главного инженера КЗ «Цветлит» Почётной грамотой
19 дек. 2024, 11:30
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12 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил Почётную грамоту Республики Мордовия заместителю генерального директора — главному инженеру КЗ "Цветлит" Юрию Михайловичу Рогачеву. Награда была присуждена за его вклад в развитие промышленности региона и многолетний добросовестный труд. Высокий уровень профессионализма Юрия Михайловича способствовал успешной реализации ряда значимых пр...
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EL-Комитет НОПСМ продолжает борьбу с недобросовестными продавцами
19 дек. 2024, 11:14
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Судебно-претензионная работа представителей EL-Комитета НОПСМ по борьбе с недобросовестными продавцами кабельной продукции продолжает приносить результаты. За последние три недели суды вынесли семь решений, согласно которым ответчики обязаны прекратить продажу фальсифицированной кабельной продукции, компенсировать затраты на ее закупку и проведение испытаний, а также покрыть судебные издержки. Кро...
«ЗЭТО» совместно с учениками Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ
18 дек. 2024, 15:00
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Представители ЗЭТО и ученики Великолукского инженерно-экономического лицея посетили ИГЭУ в рамках профориентационной программы. В рамках профориентационной программы, направленной на укрепление связей между образовательными учреждениями и предприятиями, Ивановский государственный энергетический университет принял в своих стенах делегацию завода ЗЭТО и учеников Великолукского инженерно-экономиче...
В Южноуральске открыли музей промышленности
18 дек. 2024, 12:15
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В городе Южноуральск 17 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие Музея промышленности. В церемонии приняли участие Юрий Плясунов, директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ярослав Куленко, глава Южноуральского городского округа, и Виталий Кобзев, первый вице-президент Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО&...
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Эн+ определил главные события компании в 2024 году
18 дек. 2024, 11:45
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Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, традиционно называет ключевые события компании в уходящем году. Эн+ в 2024 приступил к строительству новых энергетических мощностей, продолжил модернизацию и экологические проекты, развивал инфраструктуру в регионах ответственно...
РУСЭЛ обеспечил исправное электроснабжение морского ледостойкого терминала
18 дек. 2024, 11:00
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Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) успешно провели работы по техническому обслуживанию системы электроснабжения Варандейского стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП). Терминал находится в Баренцевом море, специалисты трудились в условиях экстремальных температур. «Договор с владельцем платформы предусматривает обеспечение и...
Вебинар «Быстрый электромонтаж электропроводки с TDM ELECTRIC»
18 дек. 2024, 10:00
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Компания TDM ELECTRIC приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «Быстрый электромонтаж электропроводки», который пройдет 19 декабря в 10:00 и 16:00 по московскому времени. На мероприятии эксперты компании расскажут о том, как можно значительно сократить время электромонтажных работ, сохранив при этом высокий уровень качества. Участники узнают секреты эффективного электромо...
Продажа кабельной продукции без сертификатов соответствия: административная ответственность и крупные штрафы для юридических лиц
18 дек. 2024, 09:45
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Одним из ключевых направлений деятельности EL-Комитета НОПСМ, наряду с судебно-претензионной работой против недобросовестных производителей и продавцов низкокачественных кабелей, является отзыв сертификатов соответствия на подобную продукцию. Ранее опубликовано множество материалов о выявлении в розничных сетях различных регионов России некачественной кабельной продукции под брендами ВЕЛЕСКАБ,...
В «Терра-Ток» провели ежегодную стратегическую сессию
18 дек. 2024, 09:30
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Группа «Терра-Ток» провела двухдневную стратегическую сессию, где были подведены итоги текущего года и сформированы планы и цели на 2025 год. Группа «Терра-Ток» провела, ставшую традиционной, стратегическую сессию. Целью мероприятия стало подведение итогов года, формирование новых планов и целей направленных на развитие компании. В сессии участвовали представители всех п...
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СПЕЦКАБЕЛЬ разрабатывает новые кабели для судов
17 дек. 2024, 14:15
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«Спецкабель» разрабатывает новую кабельную продукцию, ориентируясь на потребности морской индустрии. В рамках своих опытно-конструкторских работ компания работает над несколькими инновационными типами кабелей, призванными улучшить связь и передачу данных на судах. Информацией о новых разработках «Спецкабеля» поделился представитель завода Евгений Никоноров на Всероссийской...
Плюс 10: в 2024 году «Москабельмет» увеличил число патентов
17 дек. 2024, 11:00
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Всё ближе к сотне: в этом году «Москабельмет» запатентовал еще десяток своих изобретений. Теперь число полученных Группой свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности перевалило за 80. Предприятия «Москабельмет», включая «Завод Москабель», «МКФ», «Москабель-Обмоточные провода», продолжают подавать заявки в Роспатент...
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