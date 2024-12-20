Холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная ёлочка и другие атрибуты праздника

Для создания новогоднего настроения холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная елочка и другие атрибуты праздника. Главный из которых (конечно, после оливье) – мандарин.

Любой заводчанин и гость предприятия может угоститься ароматным оранжевым фруктом, восполнив нехватку витаминов и солнечного света. А еще почувствовать реальную заботу и поверить, что и в хмурые утра есть место маленьким радостям. Кстати, елочно-мандариновая новогодняя композиция стала излюбленной фотозоной.

Запаса мандаринов должно хватить на всех вплоть до праздника.