АЭХК выполнил запланированные госконтракты по ликвидации ядерного наследия

20 дек. 2024, 15:45
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Источник:
АО ТВЭЛ
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Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в 2024 году выполнил запланированный объем работ по выводу из эксплуатации зданий, в которых ранее располагались бывшие ядерные производства предприятия.

Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2035 года». АО «АЭХК» выполняет работы по госконтрактам непосредственно как подрядчик, являясь одним из центров компетенций интегратора по направлению «Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО) и обращение с сопутствующими радиоактивными отходами (РАО)» госкорпорации «Росатом».

«В текущем году выполнено два государственных контракта и четыре договора целевого финансирования в части подготовки к выводу и вывода из эксплуатации объектов АЭХК на сумму порядка 900 млн рублей. Имеющиеся на предприятии инфраструктура, профессиональные кадры и накопленные компетенции позволяют не только эффективно реализовывать мероприятия по минимизации количества образования РАО, но и повторно использовать материалы, выведенные из-под радиационного контроля», – рассказал начальник отдела по подготовке к выводу из эксплуатации ядерно-радиационно опасных объектов АО «АЭХК» Дмитрий Подберёзный.

Для комбината вывод из эксплуатации ЯРОО – возможность внести свой вклад в решение экологических задач региона, создать новые рабочие места. Сегодня АЭХК является одним из самых экологически эффективных промышленных предприятий Иркутской области, доля его выбросов в атмосферу в общей доле выбросов всех промышленных предприятий региона составляет 0,005%.

В 2024 году выполнялись работы по выводу из эксплуатации здания 802 (бывшее диффузионное производство) и комплекса сооружений 310 (подземные хранилища отходов сублиматного производства комбината). В 2024 году в процессе вывода из эксплуатации здания 802 завершен демонтаж железобетонных строительных конструкций корпуса, включая фундамент, выполнена дезактивация 1230 тонн оборудования. В работах использовался метод жидкостной и пирометаллургической дезактивации металла. РАО, образовавшиеся при проведении работ переданы на захоронение во ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО).

Завершен очередной этап подготовки к выводу из эксплуатации сооружений 310. В 2024 году проведено вскрытие шести сооружений, извлечено порядка 200 тонн накопленных РАО из пяти строений комплекса 310. Также осуществлены дезактивация, заключительное радиационное обследование и консервация четырех сооружений комплекса. Переработано 200 тонн технологических РАО. Все образовавшиеся отходы при проведении работ на площадке АО «АЭХК» были переданы «НО РАО» для дальнейшего захоронения.

АО «ТВЭЛ» с 2019 года является отраслевым Интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращение с сопутствующими радиоактивными отходами». Интегратор консолидирует компетенции и референции отрасли, осуществляет разработку и апробацию новых технологий, реализует все этапы работ от подготовки и реализации вывода из эксплуатации до обращения с сопутствующими РАО и реабилитации территорий. В структуру Интегратора входит 58 отраслевых организаций, а также 4 Центра компетенций по выводу из эксплуатации (ЦКВЭ) АО «ТВЭЛ»: АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», АО «СХК». АО «АЭХК» и АО «ЦПТИ». В 2024 году на территории Российской федерации Интегратор реализует работы на 23 объектах, из которых 7 осуществляются за счет федерального бюджета.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. Являясь отраслевым центром www.aecc.ru.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

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