В НИУ «МЭИ» прошел День компании «Россети»

В этом году традиционная встреча учащихся вуза с сотрудниками кадрового блока компании прошла в нестандартном формате. Для студентов был организован квиз и шоу-практикум, направленный на развитие таких важных компетенций, как критическое мышление, креативность и командная работа. В завершение Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова ответила на вопросы.

Мероприятие состоялось в канун праздника российских энергетиков, который отмечается 22 декабря.

Молодые люди смогли задать вопросы об актуальных направлениях работы сетевого комплекса, корпоративных кадровых проектах. Студентов интересовали не только карьерные перспективы, но и практический опыт по разрешению сложных ситуаций в коллективах, инструменты, повышающие вовлеченность специалистов и препятствующие профессиональному выгоранию.

«Преимуществом молодых специалистов зачастую является энергичность, гибкость и нестандартность мышления. Поэтому крайне важно прислушиваться к мнению молодежи, быть с ней в диалоге. Это способствует поиску новых решений важных задач отрасли», – прокомментировал заместитель Генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.

Компания на протяжении многих лет сотрудничает с НИУ «МЭИ» – реализует совместные профориентационные проекты, содействует модернизации инфраструктуры вуза, участвует в разработке и актуализации образовательных программ, организует практику учащихся, поддерживает движение студенческих отрядов. В настоящее время в рамках целевого обучения Группы «Россети» в университете проходят подготовку свыше 300 человек.