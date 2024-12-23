Ленинградская АЭС: на площадке сооружения энергоблока № 7 завершено бетонирование фундаментов основных зданий ядерного острова

На строительной площадке энергоблока №7 Ленинградской АЭС завершено бетонирование фундаментов основных зданий, входящих в состав так называемого «ядерного острова». В общей сложности строители смонтировали почти 6 тысяч тонн арматуры и уложили 16 тысяч кубометров бетона, выполнили монтаж большого количества закладных деталей и элементов трубопроводов. До конца декабря фундаменты всех зданий ядерного острова будут готовы к поэтапному возведению стен и монтажу оборудования.

Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2:

«Из крупногабаритного оборудования первым на строительную площадку энергоблока №7 поступит устройство локализации расплава. Эта поставка запланирована на осень следующего года, тогда же начнется и установка «ловушки» в проектное положение. Что касается самого важного оборудования блока - реактора, то к его установке мы приступим в 2027 году. В общей сложности строительно-монтажные работы основного периода на седьмом ленинградской энергоблоке продлятся в течение пяти лет. В этот период будут возведены все здания, сооружения и строительные конструкции, смонтированы тысячи единиц оборудования, проложены тысячи километров кабеля и трубопроводов, налажены более ста технологических систем. После этого будут проведены предпусковые наладочные работы, состоятся физический и энергетический пуски ядерного реактора и опытно-промышленная эксплуатация блока. Государство поставило перед нами задачу ввести 7 блок в эксплуатацию в 2030 году. Активно работаем над ее выполнением. Все необходимое для этого - персонал, техника, материалы и большой опыт проведения подобных работ - у нас есть».

«Генеральным подрядчиком АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» полным ходом ведётся подготовка работ для выполнения ключевых событий 2025 года, одно из которых - «Установка в проектное положение первого яруса внутренней защитной оболочки здания реактора 7-го энергоблока». Это событие состоится в сентябре 2025 года с дальнейшим выходом на монтаж устройства ловушки расплава в ноябре 2025 года», - рассказал директор программы по объектам ЛАЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Константин Худяков.

Сооружение 8-го энергоблока также ведется опережающими темпами: сейчас строители армируют фундамент здания реактора, чтобы уже в марте 2025 года приступить к его бетонированию. Таким образом, они планируют выйти на это ключевое событие на 3 месяца раньше графика. На сегодняшний день в фундаментную плиту здания реактора смонтировано 260 тонна арматуры, это 13% от плана.



В общей сложности на площадке второй очереди ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС появится почти полторы сотни зданий и сооружений. Первые два - объединенная насосная станция и трансформаторная подстанция 110/10 кВ - введены в эксплуатацию в текущем году.



В настоящее время на строительной площадке 7 и 8 блоков Ленинградской АЭС трудятся более 600 человек в составе 5 подрядных организаций, задействовано 98 единиц техники. Они проводят работы на 18 объектах.

Президент РФ поставил перед атомной отраслью задачу увеличить выработку электроэнергии за счет атомной генерации до 25% к 2045 году. Для этого уже сейчас в России развернуты работы по сооружению 17 новых энергоблоков по всей стране. Это не только серийные энергоблоки большой мощности ВВЭР-1200, но и блоки средней мощности ВВЭР-600 для Кольской АЭС-2, а также 5 коммерческих блоков малой мощности - четыре плавучих энергоблока для Чукотки и одна наземная АЭС для Якутии. На Ленинградской АЭС для решения этой задачи будут построены энергоблоки №7 и 8 ВВЭР-1200.



Ленинградская АЭС является одной из самых крупных в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт).



Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВТч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также сооружение и ввод в эксплуатацию новой очереди атомной станции создаст рабочие места для почти двух тысяч человек.