Проект «Крылатые вещи» — символ качества орловской промышленности

Среди десяти победителей – флагманов и Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с кабелем EXPERt class МИП. Этот уникальный кабель

является связующим элементом комплекта «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС), который в сжатые сроки позволяет наладить бесперебойное электроснабжение с использованием облегченной кабельной сети на расстояние до 50 км.

Почему же проект был назван «Крылатые вещи»? Потому что они:

произведены в городе-птице,

распространяются по всей России, словно на крыльях,

стремятся только вперед и вверх!

Светлана Ковалева, президент Торгово-промышленной палаты Орловской области:

— Идея медийного проекта «Крылатые вещи» появилась в рамках участия региона в Акселераторе Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». «Крылатые вещи» созданы для продвижения продукции промышленных предприятий Орловской области среди максимально широкой аудитории. «Лицо» проекта - сайт https://крылатыевещи.рф. Ключевым продуктом в проекте является формирование пула уникальных региональных производителей, способных стать основой положительного узнаваемого бренда орловской промышленности.

«Крылатые вещи»: сделали орловчане — гордится вся страна!