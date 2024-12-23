Проект «Крылатые вещи» — символ качества орловской промышленности
Среди десяти победителей – флагманов и Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с кабелем EXPERt class МИП. Этот уникальный кабель
является связующим элементом комплекта «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС), который в сжатые сроки позволяет наладить бесперебойное электроснабжение с использованием облегченной кабельной сети на расстояние до 50 км.
Почему же проект был назван «Крылатые вещи»? Потому что они:
- произведены в городе-птице,
- распространяются по всей России, словно на крыльях,
- стремятся только вперед и вверх!
Светлана Ковалева, президент Торгово-промышленной палаты Орловской области:
— Идея медийного проекта «Крылатые вещи» появилась в рамках участия региона в Акселераторе Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». «Крылатые вещи» созданы для продвижения продукции промышленных предприятий Орловской области среди максимально широкой аудитории. «Лицо» проекта - сайт https://крылатыевещи.рф. Ключевым продуктом в проекте является формирование пула уникальных региональных производителей, способных стать основой положительного узнаваемого бренда орловской промышленности.
«Крылатые вещи»: сделали орловчане — гордится вся страна!