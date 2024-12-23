РУСЭЛ и ЧЭАЗ открыли комплекс зарядных станций

В центре города Чебоксары по проспекту И. Яковлева, 5 открылся зарядный комплекс для электромобилей. Это проект компаний РУСЭЛ и ЧЭАЗ, реализованный в рамках федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль».

Комплекс представляет собой 8 зарядных станций, которые работают в режиме быстрого заряда с выдаваемой максимальной мощностью до 150 кВт. Также заправочная станция может функционировать в режим медленной зарядки с выдаваемой мощностью 22 кВт. На дозаправку в режиме максимальной мощности нужно несколько минут, а полная зарядка займет менее часа. На одной станции одновременно могут заряжаться до трех электрокаров. Комплекс поддерживает основные стандарты разъемов – китайский, европейский, японский.

На открытии комплекса присутствовал первый заместитель министра промышленности и энергетики Чувашии Николай Кадеев.

«Благодарю ЧЭАЗ, что оперативно включились в проект и нашли место для размещения зарядных станций, – отметил Кадеев. – К слову, в центре города сделать это было непросто. В следующем году мы тоже планируем устанавливать зарядные станции в рамках федеральной и республиканской программ».

«В центре внимания холдинга РУСЭЛ – поддержка инфраструктурных проектов, направленных на развитие территорий, – рассказал генеральный директор холдинга РУСЭЛ Леонид Петухов. – Наши приоритеты – комфорт и безопасность. Сегодня мы открыли современный комплекс заправочных станций, который доступен как сотрудникам нашего предприятия – Чебоксарского электроаппаратного завода, так и жителям Чувашии. В сотрудничестве с правительством региона мы готовы и дальше развивать проекты, которые внесут значительный вклад в создание комфортной городской среды».

Владельцы электрокаров, присутствовавшие на церемонии открытия, смогли сразу же оценить работу нового зарядного комплекса. Для них зарядка была бесплатной.