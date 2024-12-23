Скидка 15% на 3D-модели от RC3D при раннем бронировании

Студия RC3D предлагает выгодные условия для компаний, готовящихся к будущим выставкам, созданию каталогов, видеоинструкций и презентаций. Чтобы равномерно распределить загрузку нашей студии, мы запускаем акцию по раннему бронированию услуг. Заключите договор и разместите заказ (от 1 модели) до 31 декабря 2024 года и получите скидку 15% от базовой стоимости.



Наши технологии визуализации уже используются лидерами рынка. Каждая модель создается с максимальной детализацией, что позволяет показывать продукцию с уникальных ракурсов и использовать визуализации в маркетинговых материалах любого уровня. Стоимость рендера варьируется от 3000 до 9000 рублей в зависимости от сложности и объема заказа, а точную цену можно узнать после подготовки технического задания.



Почему выбирают RC3D:

Мы создаем модели, которые превосходят профессиональную фотосъемку по качеству.

3D-визуализация позволяет сэкономить время и ресурсы — из одной модели можно получить десятки изображений.

Наша работа улучшает имидж компании и дает конкурентное преимущество на рынке.

Заявки на участие и технические задания принимаются до 31 декабря 2024 года. Лимит участников акции ограничен. Заполните форму ниже или свяжитесь с менеджером, чтобы забронировать сотрудничество и воспользоваться скидкой.



Ссылка на подачу заявки https://media.ruscable.ru/promo/rc3d/