Скидка 15% на 3D-модели от RC3D при раннем бронировании

23 дек. 2024, 12:15
2749
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Студия RC3D предлагает выгодные условия для компаний, готовящихся к будущим выставкам, созданию каталогов, видеоинструкций и презентаций. Чтобы равномерно распределить загрузку нашей студии, мы запускаем акцию по раннему бронированию услуг. Заключите договор и разместите заказ (от 1 модели) до 31 декабря 2024 года и получите скидку 15% от базовой стоимости.

Наши технологии визуализации уже используются лидерами рынка. Каждая модель создается с максимальной детализацией, что позволяет показывать продукцию с уникальных ракурсов и использовать визуализации в маркетинговых материалах любого уровня. Стоимость рендера варьируется от 3000 до 9000 рублей в зависимости от сложности и объема заказа, а точную цену можно узнать после подготовки технического задания.

Почему выбирают RC3D:

  • Мы создаем модели, которые превосходят профессиональную фотосъемку по качеству.
  • 3D-визуализация позволяет сэкономить время и ресурсы — из одной модели можно получить десятки изображений.
  • Наша работа улучшает имидж компании и дает конкурентное преимущество на рынке.

Заявки на участие и технические задания принимаются до 31 декабря 2024 года. Лимит участников акции ограничен. Заполните форму ниже или свяжитесь с менеджером, чтобы забронировать сотрудничество и воспользоваться скидкой.

Ссылка на подачу заявки https://media.ruscable.ru/promo/rc3d/

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
RusCable Live - Инвестиционная зима и устойчивость кабельного бизнеса. Эфир 20.12.24
20 дек. 2024, 09:04
2023
Если кабель перестают покупать и продавать — это смерть для экономики. Пока до такой ситуации, конечно не дошло. Кабель производят, кабель продают и покупают. Правда темпы этих операций начинают сокращаться. Да и прогнозы, которые представила на этой неделе Ассоциация "Электрокабель" не совсем позитивные. Что нас ждет чуть более холодная, но все-таки очередная кабельная зима, котор...
Кабельную отрасль ждет откат к 2022 году? Прогнозы Ассоциации «Электрокабель» и МЭР
18 дек. 2024, 11:32
3216
17 декабря 2024 года в онлайн-формате состоялось итоговое трудовое совещание секции кабелей и проводов для машин, оборудования и приборов, в ходе которого генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" Наталья Сахарова представила результаты работы отрасли за 11 месяцев 2024 год и обозначила ключевые факторы, которые окажут негативное влияние на кабельный бизнес в следующем году....
Великое охлаждение кабельной отрасли и никакого праздника! RusCable Insider за декабрь 2024
17 дек. 2024, 16:46
3416
Никакого праздника! Работа, работа, работа без ожидания сверхприбылей или "вкусных заказов". Кабельный бизнес замерзает, начинается жесткая борьба за каждый метр кабеля и процент рентабельности. Переход в режим "выживания" автоматически переводит рынок в режим "охоты". Кабельный рынок находится в постоянном поиске новых ниш для позиционирования, что на самом деле веде...
Игра началась! RusCable.Ru запускает новогодний квест для кабельщиков «Иван Васильевич меняет профессию»
13 дек. 2024, 16:59
13355
RusCable.Ru запустил новогодний квест-сказку для настоящих кабельщиков "Иван Васильевич меняет профессию". В основе игры - сложные отраслевые головоломки и поиск подсказок на портале и в проектах RusCable.Ru, выпущенных за последний год и, конечно, фирменный юмор, вдохновленный актуальной тематикой кабельного рынка. Действие игры разворачивается в 2125 году. Оказывается, что и че...
RusCable Live - Промышленный десант, китайское перепроизводство и классовая борьба. Эфир 13.12.24
12 дек. 2024, 18:26
5180
Кто успел за прошлый год обновить свои производственные мощности — тот молодец. Период повышенной рентабельности и большой загрузки закончился. Часть заводов обновились, а другие безнадежно отстают. С каждой новой китайской линией этот разрыв в технологичности растет. У нас вырисовываются эффективные и неэффективные заводы, которые не могут перешагнуть определенный уровень и постепенно стагн...
RusCable Live - Государство и кабельный бизнес. Энергосистема на базе FORMAT PRO. Эфир 06.12.24
05 дек. 2024, 20:48
39691
Мы не кабельщики — мы НДС-агенты, точнее мы налоговые агенты, получается, что мы агенты государства. Это мы для государства или государство для нас? Нам важно, что происходит на уровне государства, но важно ли государству, что происходит в отрасли. Тот факт, что у кабельщиков не так много проблем по сравнению, например, с радиоэлектронной отраслью, наверное, должен говорить о том, что лучше...
Клуб маркетологов RusCable.Ru. Партнерская онлайн-конференция для маркетологов и PR-специалистов RusCable Future Conference 2025
05 дек. 2024, 15:19
38693
6 декабря в 13:00 (по Московскому времени) пройдет онлайн-клуб маркетологов кабельной и электротехнической отрасли и состоится партнерская презентация RusCable Future Conference 2025. Клуб маркетологов — это формат регулярных встреч специалистов в сфере маркетинга и PR кабельной отрасли, который организует RusCable.Ru. Это формат для прямого общения специалистов по рекламе и медиа в рамках к...
Кабельщики на МФЭС 2024. Фоторепортаж RusCable.Ru
04 дек. 2024, 18:48
8550
В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 проходит Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС). RusCable.Ru посетил мероприятие и подготовил фоторепортаж. Что, как и в каком формате кабельщики презентуют на энергетическом смотре? Насколько действительно выставка интересная и нас...
Ожидание “холодной зимы” в экономике, инициативы и новые проекты. Итоги собрания правления Ассоциации “Электрокабель”
03 дек. 2024, 16:03
8423
2 декабря в загородном комплексе Изумрудный лес прошло итоговое заседание правления Ассоциации “Электрокабель” в 2024 году в рамках которого были обозначены приоритетные направления работы на следующий год и представлены доклады о реализации проектов в сфере развития кабельного бизнеса. RusCable.Ru эксклюзивно публикует тезисы и некоторые подробности с заседания. Дальше —...
Ты не кабельщик — теперь ты НДС-агент. Как агентский НДС на вторичную медь повлияет на кабельный бизнес?
03 дек. 2024, 11:08
8894
С 1 июля 2025 года реализация медных полуфабрикатов уходит в агентскую схему исчисления НДС (обязанность по уплате налога переложена с продавца на покупателя, а товар приобретается без НДС). Помимо медных полуфабрикатов в законе прописаны шкуры животных, черный лом и макулатура, но основные изменения и наибольшее внимание уделено именно вопросу начисления НДС на вторичную медь. Именно та...
Более 100 3D-моделей кабелей в техническом справочнике RusCable
02 дек. 2024, 13:27
12129
Технический справочник на портале RusCable стал еще мощнее: в него загружено более 100 высококачественных 3D-моделей кабельной продукции, созданных студией RC3D (подразделение медиахолдинга "РусКабель"). Это не просто изображения — это невероятно детализированные рендеры, которые позволяют рассмотреть кабель с любой стороны, показать внутреннюю структуру, особенности конструкц...
RusCable Live - Кабельный экран. Алюминиевые приоритеты и как защититься от внешнего воздействия. Эфир 29.11.24
28 нояб. 2024, 18:20
9309
У кабельного рынка появляется шанс на оздоровление. Может быть через пару лет мы увидим настоящий расцвет кабельной индустрии, полную победу над фальсификатом, хорошую рентабельность и чистую игру. Но, чтобы оздоровиться придется пройти через процедуру очищения и это очень неприятный процесс для всех и выстоит тот у кого больше прочность. Неделя прошла на фоне экономических изменений. Русал планир...
Осталось 4 дня до конца акции «Реклама с гарантией» от RusCable.Ru
26 нояб. 2024, 08:00
9875
Сообщаем, что акция на размещение баннерной рекламы на портале RusCable.Ru по старым ценам завершается через 4 дня. Данное предложение — уникальный случай, поскольку отдел рекламы портала крайне редко проводит подобные акции. Размещение баннерной рекламы на RusCable.Ru по старым ценам — это уникальная возможность оптимизировать расходы на маркетинг, особенно учитывая, что посещаемос...
RusCable.Ru запускает новое шоу ProЗавод! Всех блогеров — на кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
25 нояб. 2024, 14:03
45947
На платформе Vision стартовало новое видеошоу ProЗавод о работе на кабельном производстве. В основе нового проекта честная по отношению к зрителю концепция блогера на заводе, который показывает предприятие и происходящие на нем процессы в формате небольших заметок, наблюдений, диалогов и действий. Честная картинка, настоящие работники, настоящий завод — все настоящее. КЗ "ЭКСПЕРТ-К...
Выставки в 2025 году на которые обратит внимание RusCable.Ru
25 нояб. 2024, 09:56
14092
В 2025 году портал RusCable продолжит активно освещать важнейшие выставки и мероприятия в кабельной отрасли, которые будут полезны для компаний, работающих в этом бизнесе. В числе анонсированных событий, о которых RusCable будет рассказывать в виде репортажей, фотоотчетов и видеоматериалов, — как крупные международные выставки, так и специализированные форумы. ЯНВАРЬ С 21 по 24 января...
RusCable Live - Разрыв шаблонов кабельного бизнеса. Порвали кабель и ломают рынок! Эфир 22.11.24
21 нояб. 2024, 17:33
10192
Кабельный рынок в жестком разрыве. Волна неплатежей и сокращения заказов продолжает накрывать рынок. Судя по всему в ближайшее время ландшафт рынка сильно изменится. Информация о трудностях у одного крупного электротехнического дистрибьютора уже перешла из разговоров в стадию реальных судебных процессов. Неужели это начало конца? Или все-таки кто-то сможет поставить муфту на разорванный кабел...
RusCable Insider Digest в 2025 году: интерактивный формат, новые темы и приглашение к сотрудничеству
20 нояб. 2024, 15:31
14809
Журнал RusCable Insider Digest, входящий в медиахолдинг «РусКабель», продолжит радовать читателей в 2025 году ежемесячными выпусками. Мы остаемся верны своей концепции – каждый номер будет посвящен одной ключевой теме, что позволяет глубже раскрывать актуальные вопросы рынка кабелей, электротехники и энергетики.   В дополнение к ежемесячным номерам нас ждут специальные вы...
Двойной смысл локализации, кабельщики внутри себя и эффект масштаба. RusCable Insider за ноябрь 2024
18 нояб. 2024, 21:19
23904
Слово "локализация" в кабельном бизнесе теперь имеет двойной смысл. Да, у нас есть классные разработки и передовые решения. Да, мы осваиваем новые для рынка марки кабеля. Да, мы разрабатываем и внедряем новые материалы. Но все теперь происходит "локально". У нашего бизнеса новое "локальное" мышление и даже сравнение с мировыми игроками по эффективности с поправкой на...
Форум, который объединяет экспертов отрасли
18 нояб. 2024, 10:24
23869
Форум портала RusCable.Ru — это уникальная площадка, где специалисты кабельной отрасли делятся опытом, помогают коллегам и устанавливают деловые связи. Здесь встречаются кабельщики, технологи, менеджеры по продажам и закупкам, а также новички, стремящиеся узнать больше о профессиональной сфере. Темы, опыт и знания, которые собраны на форуме более чем за 20 лет уникальны.  Разделы п...
RusCable Live - На дне качества. Стандарты изменить нельзя. Эфир 15.11.24
15 нояб. 2024, 09:41
11221
На этой неделе на предприятиях по всей стране отмечали День качества. Но как так случилось, что кабельщики оказались на Дне качества не совсем зваными гостями? Почему до сих пор в головах людей живут установки, что кабель — это сплошной фальсификат и контрафакт? Кому это может быть выгодно. Разве это может быть выгодно кабельному бизнесу? Что вообще является критерием качества, почему станда...