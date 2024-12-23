Специалисты производства завода ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поделились опытом с коллегами

На прошлой неделе сотрудники производственной службы завода ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ обменялись опытом с коллегами с заводов Микропровод, ПсковКабель и Агрокабель. Участники встречи обсудили вопросы планирования и оптимизации производства, учет и контроль производственных процессов, внедрение системы 5С и бережливого производства, порядок взаимодействия с другими службами завода.

В ходе обсуждений была подчеркнута значимость интеграции современных технологий в производственные процессы, что позволит повысить качество выпускаемой продукции и снизить затраты. Каждый из участников получил возможность поделиться собственными наработками, что стало основой для формирования новых стратегий и подходов.

Эта встреча стала важным шагом к созданию ещё более эффективной и взаимовыгодной работы.