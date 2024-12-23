Волшебный праздник в ЭМ-Кабеле

Зимнее волшебство окутало спортивный зал, превратив его на один день в сказочную страну! Традиционная новогодняя ёлка, организованная профсоюзной организацией предприятия, стала настоящим праздником для детей сотрудников. Мероприятие зарядило всех присутствующих невероятной позитивной энергией. Профессиональные аниматоры провели для ребят интересные мастер-классы и конкурсы.



Праздник был наполнен счастливыми улыбками, радостным смехом и волнующими мгновениями. Ребята получили сладкие подарки от профсоюзной организации.



Новогодний праздник, без сомнения, станет ярким воспоминанием для всех участников, оставит в сердцах детей и взрослых чувство тепла, радости и волшебства на весь год!