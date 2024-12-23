Волшебный праздник в ЭМ-Кабеле
23 дек. 2024, 17:15
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Зимнее волшебство окутало спортивный зал, превратив его на один день в сказочную страну! Традиционная новогодняя ёлка, организованная профсоюзной организацией предприятия, стала настоящим праздником для детей сотрудников. Мероприятие зарядило всех присутствующих невероятной позитивной энергией. Профессиональные аниматоры провели для ребят интересные мастер-классы и конкурсы.
Праздник был наполнен счастливыми улыбками, радостным смехом и волнующими мгновениями. Ребята получили сладкие подарки от профсоюзной организации.
Новогодний праздник, без сомнения, станет ярким воспоминанием для всех участников, оставит в сердцах детей и взрослых чувство тепла, радости и волшебства на весь год!
Завод «Чувашкабель» сообщает о начале производства кабеля теплостойкого для передачи данных марки КИФЭФ-120 1х2х0,12
23 дек. 2024, 17:30
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АО «Завод «Чувашкабель» сообщает о начале производства кабеля теплостойкого для передачи данных марки КИФЭФ-120 1х2х0,12 ТУ 16.К05-041-2011. Данное решение принято в связи с поступлением заявок от клиентов и завершением всех необходимых подготовительных работ. В процессе подготовки к производству была проведена оценка стоимости изделия, изготовлены опытные образцы...
Компания:
Специалисты производства завода ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поделились опытом с коллегами
23 дек. 2024, 16:15
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На прошлой неделе сотрудники производственной службы завода ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ обменялись опытом с коллегами с заводов Микропровод, ПсковКабель и Агрокабель. Участники встречи обсудили вопросы планирования и оптимизации производства, учет и контроль производственных процессов, внедрение системы 5С и бережливого производства, порядок взаимодействия с другими службами завода. В ходе обсуждений была п...
Компания:
Проект «Крылатые вещи» — символ качества орловской промышленности
23 дек. 2024, 16:00
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Среди десяти победителей – флагманов и Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с кабелем EXPERt class МИП. Этот уникальный кабель является связующим элементом комплекта «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС), который в сжатые сроки позволяет наладить бесперебойное электроснабжение с использованием облегченной кабельной сети на расстояние до 50 км. Почему же проект б...
РУСЭЛ и ЧЭАЗ открыли комплекс зарядных станций
23 дек. 2024, 15:00
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В центре города Чебоксары по проспекту И. Яковлева, 5 открылся зарядный комплекс для электромобилей. Это проект компаний РУСЭЛ и ЧЭАЗ, реализованный в рамках федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль». Комплекс представляет собой 8 зарядных станций, которые работают в режиме быстрого заряда с выдаваемой максимальной мощностью до 150 кВт. Также заправочная станция м...
«ЗЭТО» получил протокол по продлению срока действия ЗАК на ЖО-330 кВ
23 дек. 2024, 14:00
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«ЗЭТО» получил протокол по продлению срока действия ЗАК на жесткую ошиновку на напряжение 330 кВ. Согласно протоколу по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии, жесткая ошиновка на напряжение 330 кВ соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».
ЗАО «ЗЭТО»: с Днём Энергетика!
23 дек. 2024, 10:50
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! Спешим поздравить с особенным для всех нас днём — с Днём Энергетика! Этот праздник символизирует нашу общую миссию, нашу сопричастность к созданию комфортной и безопасной жизни для миллионов людей. Мы – те, кто обеспечивает светом города, теплом дома, энергией производства. Мы те, кто держит на своих плечах надежность инфраструктуры, кто не...
Daccord: поздравляем с Днём энергетика!
23 дек. 2024, 10:40
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22 декабря мы отмечаем День энергетика! От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех работников отрасли в этот зимний и самый короткий световой день в году. Символичное совпадение — оно как нельзя лучше показывает ценность вашего труда. Именно вы освещаете улицы и дома, питаете энергией электротранспорт, согреваете воду дл...
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Команда ООО «ЭКМ Холдинг» поздравляет с Днем энергетика!
23 дек. 2024, 10:30
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В настоящее время единая энергосистема России считается крупнейшей в мире. И для нас особая честь быть ее частью. Кабельно-проводниковая продукция ООО «ЭКМ Холдинг» успешно эксплуатируется на объектах энергетического комплекса страны. История этого праздника берет свое начало в 1966 году, и все эти годы профессия энергетика по праву считается одной из важнейших и ответственных...
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IEK GROUP: поздравляем с Днём энергетика!
23 дек. 2024, 10:20
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IEK GROUP поздравляет с профессиональным праздником специалистов в сфере энергетики. Благодарим вас за самоотверженность, профессионализм и ответственный подход к работе! Мы рады быть причастными к вашему труду и поставлять на энергетические объекты страны современное и безопасное оборудование, чтобы ваши рабочие будни были штатными и безав...
Компания:
Завод ТАТКАБЕЛЬ: с Днём Энергетика!
23 дек. 2024, 10:10
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Уважаемые партнеры и коллеги! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Очень символично, что этот праздник отмечается в самый короткий световой день в году, когда важность работы энергетиков особенно заметна. Благодаря надежному труду работников энергетической отрасли обеспечивается подача света и тепла в дома миллионов жителей нашей страны, осуществляе...
Сарансккабель-Оптика: с Днём Энергетика!
23 дек. 2024, 10:00
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Коллектив ООО «Сарансккабель-Оптика» поздравляет с профессиональным праздником - Днем Энергетики всех руководителей, специалистов и работников этой отрасли, своих дорогих коллег! Уважаемые энергетики, люди почетной и сложной профессии, ваш труд заслуживает особой признательности и уважения, так как от него в первую очередь зависит полноценная жизнедеятельность общества! Дорогие к...
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Режкабель поздравляет с Днём энергетика
23 дек. 2024, 09:50
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Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Днём энергетика! Праздник показывает важность энергетиков для развития и конкурентоспособности экономики страны, а также социального благополучия в обществе. Круглосуточный честный труд работников энергетической промышленности обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией и теплом. Благодаря вам можно с уверенностью сказать, что в до...
Компания:
Завод «Энергокабель» поздравляет энергетиков с профессиональным праздником!
23 дек. 2024, 09:40
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День энергетика отмечается в России 22 декабря, в самый короткий зимний день, когда можно особенно хорошо почувствовать, за что мы благодарны работникам энергетической отрасли, людям, посвятившим себя созданию и обслуживанию энергетических систем. Ваш ежедневный ответственный труд – это тепло и свет в наших домах, уют и комфорт современной жизни, удобство связи, функционирование всех без иск...
Компания:
Энергетика основа нашей жизни: поздравление от Богословского кабельного завода!
22 дек. 2024, 09:10
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Дорогие партнеры и коллеги! Богословский кабельный завод сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Ваш труд – это основа энергетической безопасности нашей страны. Вы обеспечиваете стабильность и надежность энергоснабжения, вкладывая свои знания и опыт в каждый киловатт. Мы ценим ваше профессионализм и ответственность, и гордимся возможностью быть ваши...
Богословский кабельный завод получил звание дипломанта на конкурсе «100 лучших товаров России»
20 дек. 2024, 16:15
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18 декабря 2024 года в Екатеринбурге состоялась церемония награждения уральских победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Этот престижный конкурс, который собрал более двух тысяч участников со всей страны, отметил высокие достижения продукции и услуг Свердловской области. В этом году область была представлена 47 организациями с 53 видами товаров и 10 услуг, де...
На ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» состоялся большой семейный праздник в преддверии Нового года
20 дек. 2024, 16:06
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Будущие кабельщики страны! Накануне Нового года и под занавес уходящего 2024 Года Семьи на ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» состоялся большой семейный праздник и самая важная производственная экскурсия за всю 15-летнюю историю предприятия! Почти 100 детей сотрудников завода посетили производство и увидели где работают самые главные их «волшебники» - мамы и папы. ...
Холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная ёлочка и другие атрибуты праздника
20 дек. 2024, 14:00
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Для создания новогоднего настроения холл Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» украсила нарядная елочка и другие атрибуты праздника. Главный из которых (конечно, после оливье) – мандарин. Любой заводчанин и гость предприятия может угоститься ароматным оранжевым фруктом, восполнив нехватку витаминов и солнечного света. А еще почувствовать реальную заботу и поверить, что и в хмурые...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 торговой марки СпецКабель
20 дек. 2024, 13:30
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 торговой марки СпецКабель, купленного на одном из ведущих российских маркетплейсов - Яндекс.Маркете (продавец ИП Емельянов В.А., магазин «Ева Энерго»). Испытания кабеля проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения...
Завод «Контактор» приглашает на вебинар «Новогодние Диалоги.PRO»
20 дек. 2024, 10:45
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Год подходит к концу, но подарки только начинаются! Приглашаем всех принять участие в вебинаре Завода "Контактор" "Новогодние Диалоги.PRO", который состоится 25 декабря в 10:00 по московскому времени. Этот вебинар станет отличным способом завершить уходящий год и подготовиться к новому. В течение двух с половиной часов участники узнают много интересного: Подведение ито...
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СПЕЦКАБЕЛЬ вкладывает инвестиции в новое оборудование
20 дек. 2024, 09:30
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Завод «Спецкабель» продолжает процесс технического перевооружения, что является значимым шагом к повышению эффективности производственной мощности и производительности труда. Так, в уходящем году столичное предприятие закупило и внедрило в работу шесть новых единиц современного оборудования: 1. Экструзионная линия – изолирует токопроводящие жилы сечением до 300 кв. мм, что поз...
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