«Росатом Возобновляемая энергия» и правительство Кыргызской Республики подписали инвестсоглашение

АО «Росатом Возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») и кабинет министров Кыргызской Республики заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере ветроэнергетики.

Документ подписали министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров и генеральный директор ООО «НоваВинд Кыргызстан» Дмитрий Андреев. Ранее, в сентябре 2024 года, была заложена капсула времени на месте строительства будущего ветропарка.

Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции установленной мощностью 100 МВт в населённом пункте Кок-Мойнок города Балыкчы Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком. Начало проектно-изыскательских работ и контрактация оборудования запланированы на 2025 год.

«Подписание этого соглашения – еще один шаг в последовательной реализации проектов по возобновляемой энергетике в дружественных нам странах. Госкорпорация обладает всеми необходимыми компетенциями по строительству и эксплуатации ветропарков. Суммарная мощность реализованных ветроэнергетических проектов в России уже превысила 1 ГВт. Убежден, что строительство таких объектов не только повысит качество и надежность энергосистемы, но и создаст новые рабочие места и компетенции у жителей республики», – отметил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «Росатом Возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике, эффективно решая весь спектр задач, от проектирования ветроэнергетических станций (ВЭС) до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. Уровень локализации оборудования составляет 68 %. В ближайшем будущем его планируется довести до 80-85 %. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено 1035 МВт ветроэнергетических мощностей, это девять ветроэнергетических станций на юге России. Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ. rosatom-renewables.ru

Госкорпорация «Росатом» совместно с Кыргызской Республикой реализует стратегические проекты в сфере энергетики. В январе 2022 года «Росатом» и министерство энергетики Республики подписали Меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Также предполагается совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала. Активное участие «Росатом» принимает в реализации проекта по строительству малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике: ГЭС «Лейлек» мощностью 5,9 МВт, ГЭС «Джеруй» мощностью 28 МВт, ГЭС «Чандалаш» 30 МВт.

С 2023 года ведется сотрудничество в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. В частности, речь идёт о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки и центра молекулярной визуализации, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.