«Росатом Возобновляемая энергия» и правительство Кыргызской Республики подписали инвестсоглашение

23 дек. 2024, 17:45
502
Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
Росатом Возобновляемая эн...
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Росатом Возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») и кабинет министров Кыргызской Республики заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере ветроэнергетики.

Документ подписали министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров и генеральный директор ООО «НоваВинд Кыргызстан» Дмитрий Андреев. Ранее, в сентябре 2024 года, была заложена капсула времени на месте строительства будущего ветропарка.

Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции установленной мощностью 100 МВт в населённом пункте Кок-Мойнок города Балыкчы Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком. Начало проектно-изыскательских работ и контрактация оборудования запланированы на 2025 год.

«Подписание этого соглашения – еще один шаг в последовательной реализации проектов по возобновляемой энергетике в дружественных нам странах. Госкорпорация обладает всеми необходимыми компетенциями по строительству и эксплуатации ветропарков. Суммарная мощность реализованных ветроэнергетических проектов в России уже превысила 1 ГВт. Убежден, что строительство таких объектов не только повысит качество и надежность энергосистемы, но и создаст новые рабочие места и компетенции у жителей республики», – отметил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «Росатом Возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике, эффективно решая весь спектр задач, от проектирования ветроэнергетических станций (ВЭС) до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. Уровень локализации оборудования составляет 68 %. В ближайшем будущем его планируется довести до 80-85 %. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено 1035 МВт ветроэнергетических мощностей, это девять ветроэнергетических станций на юге России. Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ. rosatom-renewables.ru

Госкорпорация «Росатом» совместно с Кыргызской Республикой реализует стратегические проекты в сфере энергетики. В январе 2022 года «Росатом» и министерство энергетики Республики подписали Меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Также предполагается совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала. Активное участие «Росатом» принимает в реализации проекта по строительству малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике: ГЭС «Лейлек» мощностью 5,9 МВт, ГЭС «Джеруй» мощностью 28 МВт, ГЭС «Чандалаш» 30 МВт.

С 2023 года ведется сотрудничество в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. В частности, речь идёт о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки и центра молекулярной визуализации, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
АЭХК выполнил запланированные госконтракты по ликвидации ядерного наследия
20 дек. 2024, 15:45
1896
Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в 2024 году выполнил запланированный объем работ по выводу из эксплуатации зданий, в которых ранее располагались бывшие ядерные производства предприятия. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 20...
КЭАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с ЛЭТИ и ЮЗГУ в составе Электротехнического кластера Курской области
16 дек. 2024, 15:15
1808
В рамках сотрудничества руководство Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ посетило производственную площадку КЭАЗ, как ключевого резидента кластера, который создан по решению Минпромторга России в этом году. Специалисты отметили высокий потенциал компании и уровень автоматизации производства.  Прямо сейчас на предприятии монтируют новую линию калибровк...
Компания:
КЭАЗ
Подписан договор генерального подряда на строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург
10 дек. 2024, 17:45
2829
10 декабря в Министерстве транспорта подписан договор генерального подряда на строительство основного концессионного участка первой в России выделенной высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В церемонии под...
На строительство продолжения Планерной улицы в Приморском районе Петербурга потратят 1,5 млрд рублей
10 дек. 2024, 12:00
2681
Смольный закрыл три тендера на выбор подрядчика для строительство нового участка Планерной улицы – от Глухарской улицы до реки Каменки. Все контракты заключили с ООО «Кит». В рамках первого контракта на сумму 495,3 млн рублей дорожники проведут земляные работы и обустроят наружные сети. Сумма второго составит 499,7 млн рублей: необходимо будет обустроить подпорную ст...
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
09 дек. 2024, 13:00
2848
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали в пятницу в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Двумя сторонами ранее были выполнены внутригос...
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Электрощит Самара и иракской компанией Аль-Халяб
05 дек. 2024, 17:10
3614
Электрощит Самара, ведущий российский производитель электротехнического оборудования, и иракская компания Аль-Халяб, специализирующаяся на реализации проектов в нефтегазовой отрасли, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании. Документ определяет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российс...
Компания:
Электрощит Самара
Электрощит Самара и LS Electric: подписано Соглашение о сотрудничестве
05 дек. 2024, 13:45
3478
Ведущий российский производитель электротехнического оборудования компания Электрощит Самара и LS Electric объявили о начале стратегического партнерства. Соглашение, подписанное 4 декабря на Международном форуме «Электрические сети – 2024», подразумевает локализацию и дистрибуцию на российском рынке автоматических выключателей напряжением 0,4 – 0,69 кВ под брендом ВА-СЭЩ...
Компания:
Электрощит Самара
На строительство дорог в Приморском районе Петербурга выделено 1,1 млрд рублей
03 дек. 2024, 16:15
3887
Смольный закрыл тендеры на выбор подрядчика для строительства продолжения проспекта Авиаконструкторов и Яхтенной улицы. Новые участки проспекта Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи и Плесецкой улицы построит ООО «Кит». С ним заключили два контракта на строительство и завершение строительства: первый на сумму в 247,6 млн рублей, второй – на 475,2 мл...
Максим Ликсутов: кабели для московского метро будут производить по офсетным контрактам
02 дек. 2024, 09:45
3830
Город (Москва) объявил электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт. По распоряжению мэра...
«Интер РАО» заплатило за 98,4% НПО «Элсиб» ₽12,6 млрд
02 дек. 2024, 09:30
3770
Стоимость сделки по покупке 98,4% акций НПО «Элсиб» составила 12,6 млрд рублей, следует из отчёта «Интер РАО», опубликованного 29 ноября. Сумма включает в себя условное вознаграждение в размере 7,21 млрд рублей, отражённое в составе долгосрочных финансовых обязательств, говорится в документе. «Интер РАО» сообщила о покупке 98,4% НПО «Элсиб» в авгу...
Для строительства дороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми выбрали подрядчика
29 нояб. 2024, 16:00
5416
Выбран подрядчик для строительства участка автодороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми. Работы на объекте проведут почти за 6,5 млрд рублей. Как сообщает 29 ноября пресс-служба Минтранса Пермского края, работы на участке автодороги выполнит АО «Уралмостострой», с компанией в настоящий момент заключают контракт. Проектом предусмотрено строительство четырехполосной а...
На новое оборудование для Курской АЭС потратят 2,4 млрд рублей
27 нояб. 2024, 17:00
4762
АО «Концерн Титан-2» ищет поставщика электрооборудования для реконструкции схемы выдачи мощности энергоблока №3 Курской АЭС, который планируется эксплуатировать еще 9 лет. Сумма закупки - 2,299 млрд рублей. Информация о лоте появилась на электронных торговых площадках в понедельник, 25 ноября. Закупка проводится по упрощенной форме, прием заявок завершится уже утром 28 ноября. &l...
В Кумертау ищут покупателя для энергетического комплекса
27 нояб. 2024, 14:45
4738
Мэрия Кумертау намерена приватизировать городские электрические сети. Аукцион по их продаже назначен на 23 декабря. Начальная стоимость лота, в состав которого вошли более сотни трансформаторных подстанций, воздушные и подземные линии и прочее оборудование и объекты недвижимости, составляет 249,4 млн руб. По условиям торгов новый собственник будет обязан до 2029 года реконструировать электросетево...
На дорогах общего пользования Астраханской области проведут работы по содержание автономного освещения
25 нояб. 2024, 17:15
4961
Содержание автономного освещения (в том числе автономных светофоров Т7, автономного знака Опасный поворот) проведут на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области, сообщает RosTender.info. На выбор подрядной организации проведут тендер. Заявки на участие принимают до 9 декабря. Выполняемые работы должны обеспечивать бесперебойную работу автономного...
За Нижегородским кремлем установят видеонаблюдение
25 нояб. 2024, 14:30
4993
В Нижнем Новгороде необходима поставка системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах Нижегородского кремля, сообщает RosTender.info. Поставщика систем определят при помощи тендера. Направить заявку на участие можно до 4 декабря. Создание системы видеонаблюдения необходимо для информационного обеспечения антитеррористической защищенности объектов, расположенных на терри...
Трамвайные пути в Петроградском районе отремонтируют за 530 млн рублей
22 нояб. 2024, 16:44
6204
На восстановление трамвайных путей в Петроградском районе Санкт-Петербурга выделили 533 млн рублей. ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ищет подрядчика на проведение работ. В документах к размещенной закупке указано, что предстоит вести ремонт путей на узле № 51 — улица Куйбышева у улицы Чапаева, на участке улицы Куйбышева от Сампсониевского моста до улицы Чапаева, на у...
Объявлен новый конкурс на строительство Южного обхода Рязани
22 нояб. 2024, 15:30
6393
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" объявило аукцион на поиск подрядчика для строительства рязанского участка трассы М-5 "Урал". Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить работы по строительству и реконструкции участков автомобильной...
Изделия Электрощит Самара обеспечат электроснабжение Курской АЭС-2
22 нояб. 2024, 10:40
5183
Компания Электрощит Самара изготовила комплектные распределительные устройства КРУ СЭЩ-80-10Н для комплектования второго энергоблока Курской АЭС-2. Заказчиком выступила компания АО «Росатом Автоматизированные системы управления», входящая в состав Госкорпорации «Росатом». В рамках договора предприятием изготовлено 159 комплектных распределительных устройств по классам бе...
Компания:
Электрощит Самара
Крупный федеральный девелопер застроит часть намыва в Петербурге
21 нояб. 2024, 16:45
5473
Петербургская компания Element Development договорилась со специализированным застройщиком «Элемент 5,6» (входит в группу «Брусника», которая занимает 9 место в РФ по текущим объемам строительства) о совместном освоении намывной территории в западной части Васильевского острова. Дочерняя структура «Брусники» получила право застройки части участка площадью 1,86 г...
Выбран подрядчик для реконструкции участка Ордынской трассы под Новосибирском
20 нояб. 2024, 12:15
5450
В Новосибирской области выбрали подрядную организацию, которая выполнит реконструкцию участка Ордынской трассы (автодорога «Новосибирск - Кочки - Павлодар») протяженностью 3,2 км. Работы проведут на участке с 15-го по 19-й км около поселков Красный Восток и 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД региона. В ходе реконструкции «Новосибирскавтодор» расширит указанный о...