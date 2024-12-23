«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения более 240 тысяч жителей на западе Ростовской области

С начала 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтировали в западной части Ростовской области 62 км линий электропередачи (ЛЭП) и 65 трансформаторных подстанций. Это позволило повысить надежность электроснабжения 243 тыс. жителей, социальных объектов, промышленных и сельскохозяйственных потребителей в Красносулинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

Затраты «Россети Юг» на выполнение ремонтной программы для повышения надежности электроснабжения на западе Ростовской области превысили 110 млн рублей. В общем объеме выполненных работ доля ЛЭП «низкого» напряжения, по которым электроэнергия поступает в дома жителей, составила 76 %. Больше всего таких линий электропередачи – 14 км – отремонтировано в Родионово-Несветайском районе: в хуторах Волошино, Юдино, Ивановка, Курлаки и Глинки. Здесь проживают суммарно около 2,4 тыс. человек. В целом в распределительной сети 0,4-10 кВ на западе региона энергетики заменили на ЛЭП 58 км провода, порядка 210 опор, более 1,7 тыс. изоляторов.

Кроме того, в течение года специалисты «Ростовэнерго» отремонтировали 18 комплектных трансформаторных подстанций в Октябрьском районе, по 17 – в Красносулинском и Родионово-Несветайском районах, 13 – в Усть-Донецком. Были заменены изоляторы, автоматические выключатели, высоковольтные предохранители, модернизировано оборудование для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений.

В распределительной сети 35-110 кВ энергетики отремонтировали почти 15 км линий электропередачи, заменили 1,6 тыс. дефектных и поврежденных изоляторов. От древесно-кустарниковой растительности расчистили 75 га охранных зон ЛЭП. Это позволит снизить риски низовых пожаров, падения веток на провода и связанных с этих нарушений электроснабжения.