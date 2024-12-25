«Транснефть–Верхняя Волга» внедрила новую технологическую сеть передачи данных на территориально-диспетчерских пунктах

АО «Транснефть–Верхняя Волга» внедрило отечественный программно-технический комплекс «Технологическая сеть передачи данных (ТСПД)» в своих диспетчерских пунктах, расположенных в Нижегородской, Московской, Рязанской областях и Республике Марий Эл.

В рамках технического перевооружения было установлено отечественное оборудование, а также заменено программное обеспечение системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ) на разработанное ООО «Транснефть-Технологии». Это обеспечило независимость системы от иностранных разработчиков ПО, а также существенно уменьшило время, необходимое для доработки функционала под требования ПАО «Транснефть» в случае необходимости.

Введенные в эксплуатацию автоматизированные системы управления технологическим процессом диспетчерских пунктов (ТСПД, СДКУ) предназначены для обеспечения дистанционного автоматизированного контроля и управления технологическим процессом транспортировки нефти и нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах. В ТДП поступает весь объем цифровых данных: параметры давления в трубопроводной системе, состояние технологического оборудования, объёмы перекачки нефти, наличие внешних воздействий. Система обрабатывает поступающую информацию и отображает ее на автоматизированном рабочем месте диспетчера, что позволяет ему контролировать технологический процесс перекачки нефти и нефтепродуктов, и своевременно принимать меры по недопущению нештатных и аварийных ситуаций.

Внедрение отечественного программно-технического комплекса проведено в соответствии с указом Президента России «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и с целью обеспечения стабильной, безопасной работы по управлению технологическими процессами по перекачке нефти и нефтепродуктов.