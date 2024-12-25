Федеральное управление по электроэнергетике США планирует инвестировать $ 3 млрд в модернизацию электросетевого комплекса

Федеральное управление по электроэнергетике Bonneville Power Administration (BPA)* США выступило с официальным предложением о расширении сетевой инфраструктуры (включая сети 500 кВ) на обслуживаемой BPA территории.

Предлагаемая BPA программа расширения электросетевой инфраструктуры, нацеленная на формирование технологических условий для внедрения новых объектов генерации на базе ВИЭ и СНЭЭ в целях покрытия растущей нагрузки потребления, оценивается в $ 3 млрд. К числу потенциальных проектов относятся строительство соединения 500 кВ от северной части штата Орегон до границы со штатом Невада и модернизация электрической сети 500 кВ в Вашингтоне.

Масштабная программа по расширению и модернизации сетей обусловлена развитием оптовых рынков на Западе США – EDAM под управлением CAISO и альтернативной программы Market+, внедряемой SPP. BPA к маю 2025 г. намерено определиться с выбором, к какому из конкурирующих энергорынков присоединиться.

* Bonneville Power Administration (BPA) – одно из четырех федеральных управлений по электроэнергетике (Power Marketing Administration, PMA) в составе Министерства энергетики США со статусом независимых агентств. PMA в своих регионах несут ответственность за функционирование объектов гидроэнергетики, их участие в оптовых энергорынках и развитие сопутствующей инфраструктуры. Под управлением BPA находится 31 ГЭС на территории 8 штатов (Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтана, Вайоминг, Юта, Невада и Калифорния). Генерирующие активы под управлением BPA обеспечивают около 28% потребляемой в регионе электроэнергии и около 27 ГВт гарантированных годовых поставок мощности. BPA также эксплуатирует около 24 140 км высоковольтных ЛЭП на Северо-Западе страны.

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