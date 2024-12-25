Изделия Электрощит Самара соответствуют высоким стандартам ПАО «Россети»

18 декабря состоялся новый вебинар о кайдзен-системе, организованный Федеральным Центром Компетенций совместно с экспертами «Москабельмет». Он уже доступен в записи, из которой можно узнать ответы на самые популярные вопросы аудитории. Рассказываем, как прошел вебинар. Анонс вебинара вышел менее чем за 10 дней до его начала и за столь короткий срок, даже несмотря на предновогод...