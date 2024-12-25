Изделия Электрощит Самара соответствуют высоким стандартам ПАО «Россети»
Электрощит Самара получил подтверждение соответствия выпускаемых комплектных распределительных устройств (КРУ) серии:
- - СЭЩ®-80-10Н на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальный ток 4000 А, ток термической стойкости 40 кА;
- - СЭЩ®-80-10С на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальный ток 630 – 2000 А, токи термической стойкости 20-31,5 кА стандартам ПАО «Россети».
Один из крупнейших электросетевых холдингов расширил номенклатуру аттестованного оборудования.
КРУ серии СЭЩ-80-10 – это современное и безопасное распределительное устройство среднего напряжения, разработанное в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55190, что гарантирует соответствие мировым стандартам. Это оборудование широко применяется на объектах дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».
«ПАО «Россети» – один из ключевых заказчиков Электрощит Самара. Расширение номенклатуры аттестованного оборудования – подтверждение высокого качества нашей продукции, профессионализма наших сотрудников и правильности выбранных технических решений. За годы сотрудничества наше оборудование доказало свою надежность и устойчивость, что позволяет нашим заказчикам повышать эффективность работы и снижать затраты на обслуживание. Благодарю коллектив за профессионализм и качественную работу», - отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.