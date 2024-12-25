На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжается подготовка места под будущую роторную печь

Сотрудники ремонтно-строительного участка Завода уже вскрыли старый пол для заливки нового основания. Им предстоит уложить гильзы под коммуникации, установить рельсы для перемещения изложниц и залить весь участок бетоном. Эти работы планируется завершить в начале следующего года, после чего инженерная служба приступит к установке и монтажу печи, шкафа управления и подведению газа.

Таким образом роторно-литейный комплекс Завода ближе к весне пополнится еще одной роторной наклонной печью емкостью 6 тонн. Она позволит

значительно увеличить переработку медного лома для получения собственных анодов. В перспективе – приобретение третьей печи для выхода на полную загрузку электролизного участка.