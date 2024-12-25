На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжается подготовка места под будущую роторную печь
2 часа назад
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Сотрудники ремонтно-строительного участка Завода уже вскрыли старый пол для заливки нового основания. Им предстоит уложить гильзы под коммуникации, установить рельсы для перемещения изложниц и залить весь участок бетоном. Эти работы планируется завершить в начале следующего года, после чего инженерная служба приступит к установке и монтажу печи, шкафа управления и подведению газа.
Таким образом роторно-литейный комплекс Завода ближе к весне пополнится еще одной роторной наклонной печью емкостью 6 тонн. Она позволит
значительно увеличить переработку медного лома для получения собственных анодов. В перспективе – приобретение третьей печи для выхода на полную загрузку электролизного участка.
Кабельная линия «АЛЮР+ Промрукав» получила пожарный сертификат
55 минут назад
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Подтверждение соответствия продукции - это гарант безопасности жизни, здоровья, имущества человека от пожара. Кабельный завод «АЛЮР» совместно с партнером-изготовителем кабеленесущих систем «Промрукав» сертифицировал новую огнестойкую кабельную линию «ОКЛ-ПР-АЛЮР». Это унифицированное решение, разработанное по техническими условиями с целью обеспечения пожарной...
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Изделия Электрощит Самара соответствуют высоким стандартам ПАО «Россети»
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Электрощит Самара получил подтверждение соответствия выпускаемых комплектных распределительных устройств (КРУ) серии: - СЭЩ®-80-10Н на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальный ток 4000 А, ток термической стойкости 40 кА; - СЭЩ®-80-10С на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальный ток 630 – 2000 А, токи термической стойкости 20-31,5 кА стандартам ПАО «Россети&raq...
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Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» проведут консультации для переработчиков пластмасс на RUPLASTICA 2025
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Специалисты Центра компетенций НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по переработке пластмасс в течение четырех дней работы выставки RUPLASTICA 2025 будут консультировать производителей изделий на стенде компании FOD33 в павильоне «Форум». Деятельность Центра компетенций по переработке пластмасс направлена, прежде всего, на поддержку потребителей материалов НПП «ПОЛИПЛАСТИК», но...
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4 часа назад
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Бесплатная база знаний о кайдзен: новый вебинар доступен в записи
4 часа назад
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18 декабря состоялся новый вебинар о кайдзен-системе, организованный Федеральным Центром Компетенций совместно с экспертами «Москабельмет». Он уже доступен в записи, из которой можно узнать ответы на самые популярные вопросы аудитории. Рассказываем, как прошел вебинар. Анонс вебинара вышел менее чем за 10 дней до его начала и за столь короткий срок, даже несмотря на предновогод...
Компания TDM ELECTRIC приняла участие в VII Международном форуме «Малоэтажная Россия 2024»
5 часов назад
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TDM ELECTRIC традиционно находится в эпицентре событий электротехнического рынка. 10-11 декабря компания приняла активное участие в VII Международном форуме «Малоэтажная Россия 2024». Мероприятие стало знаковым и объединило на одной площадке ведущих специалистов рынка стройиндустрии для обсуждения будущего малоэтажного строительства в России, новых технологий и архитектурных решений...
«ЗЭТО» получил протокол по продлению ЗАК на КМ-ОРУ 110 кВ
6 часов назад
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«ЗЭТО» получил протокол по продлению срока действия ЗАК на модуль компактный КМ-ОРУ на напряжение 110 кВ. Согласно протоколу по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии, модуль компактный КМ-ОРУ на напряжение 110 кВ соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».
KOSCAB и UCL Swift заключили партнерское соглашение
6 часов назад
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ГК EMILINK (производитель, разработчик и владелец бренда KOSCAB) объявила об официальном партнерстве с корейской компанией UCL Swift – признанным лидером в области производства оборудования для обработки оптического волокна и других инструментов для построения ВОЛС. На заводе KOSCAB производятся оптические патч-корды и кабельные сборки, оптические кабели для локальных и магистральных сете...
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В «Терра-Ток» традиционно поздравили детей сотрудников с Новым годом
7 часов назад
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Группа «Терра-Ток» поздравила юных членов семей сотрудников с наступающим Новым годом, подарив им разнообразные подарки, а также атмосферу праздника и волшебства. Группа гордится тем, что видит в традиции возможность проявить заботу о сотрудниках. Событие стало неотъемлемой частью корпоративной культуры группы «Терра-Ток» и подчеркивает важность семейных ценностей, котор...
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Оборудование ЧЭАЗ для атомного ледокола «Ленинград» освидетельствовано Российским морском регистром судоходства
24 дек. 2024, 17:00
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Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) выполнил освидетельствование главного распределительного устройства (ГРУ) номинальным напряжением 10,5 кВ на базе ячеек КНВ-10М. Оборудование, изготовленное на Чебоксарском электроаппаратном заводе под техническим наблюдением РС, предназначено для установки на универсальном атомном ледоколе «Ленинград» – пятого судна проекта 22...
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Кабельный завод «Кавказкабель» продолжает активно поддерживать спортивные мероприятия в Прохладном
24 дек. 2024, 15:45
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Такие мероприятия как открытые турниры по волейболу способствуют привлечению внимания и стимулируют интерес к занятиям спортом среди молодежи и других возрастных групп. Недавно состоявшееся соревнование между женскими командами из КБР и Ставропольского края стало успешным для команды города Прохладный, которая заняла призовое место. Волейбол всегда играл значимую роль в культурной жизни предпри...
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Огнестойкие кабели ParLan FR в реестре Минпромторга
24 дек. 2024, 15:30
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Кабельный завод «Паритет» включен в реестр отечественных производителей Минпромторга, а кабели ParLan FR – в реестр отечественной продукции. Заключение о подтверждении производства требуется для участия в тендерах, для экспортных поставок (вместо сертификата СТ-1), его наличие запрашивают для крупных проектов. Это знак качества, подтверждающий, что предприятие добросовестно...
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«Марка №1 в России»: IEK GROUP снова в списке победителей
24 дек. 2024, 15:15
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В Кремлевском дворце наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России». IEK GROUP ― снова в числе победителей. «Народная марка», как еще называют премию, оценивает популярность того или иного бренда у россиян. IEK GROUP получила ее уже в шестой раз. А значит, россияне, и ранее высоко ценившие продукцию IEK, по достоин...
Продукция «Камского кабеля» – в числе лучших товаров России
24 дек. 2024, 11:15
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По итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» званий «Дипломант» и «Новинка» удостоены силовые бронированные шахтные кабели с EPR-изоляцией производства «Камского кабеля». Кроме того, генеральный директор предприятия Александр Бузилов награжден почетным знаком «За достижения в области качества». В конкурсе «100 лу...
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Андрей Забелин: в портфеле IEK GROUP есть инструменты для цифровизации процессов в ТЭК
24 дек. 2024, 11:00
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Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин опубликовал колонку в «Российской газете», где рассказал о цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и о том, как отечественный производитель электротехники может ей способствовать. Андрей Забелин отметил, что перемены в ТЭК идут в соответствии с принятой правительством на&nbs...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продемонстрировал БЭС в КВЦ «Патриот»
24 дек. 2024, 10:15
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Под эгидой Министерства обороны России в КВЦ «Патриот» (Кубинка, Московская область) прошли Сборы с представителями высших учебных заведений РФ, отвечающими за научную и инновационную деятельность. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продемонстрировал совместную разработку – БЭС (Быстровозводимые электрические сети). Ознакомиться с установкой можно было на выставочной...
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Новая APS INFIMUM представлена на TAdviser SummIT
24 дек. 2024, 09:30
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«МОСИТЛАБ» продолжает презентовать свои разработки промышленной аудитории, IT-директорам крупных предприятий и специалистам, ответственным за внедрение отечественных решений на производстве. Так, на площадке крупной IT-конференции TAdviser компания представила обновленную версию системы APS INFIMUM 2.0 и еще одну разработку, которая будет анонсирована в ближайшее время. Конференция...
Завод «Чувашкабель» сообщает о начале производства кабеля теплостойкого для передачи данных марки КИФЭФ-120 1х2х0,12
23 дек. 2024, 17:30
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АО «Завод «Чувашкабель» сообщает о начале производства кабеля теплостойкого для передачи данных марки КИФЭФ-120 1х2х0,12 ТУ 16.К05-041-2011. Данное решение принято в связи с поступлением заявок от клиентов и завершением всех необходимых подготовительных работ. В процессе подготовки к производству была проведена оценка стоимости изделия, изготовлены опытные образцы...
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Волшебный праздник в ЭМ-Кабеле
23 дек. 2024, 17:15
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Зимнее волшебство окутало спортивный зал, превратив его на один день в сказочную страну! Традиционная новогодняя ёлка, организованная профсоюзной организацией предприятия, стала настоящим праздником для детей сотрудников. Мероприятие зарядило всех присутствующих невероятной позитивной энергией. Профессиональные аниматоры провели для ребят интересные мастер-классы и конкурсы. Праздник был наполн...
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Специалисты производства завода ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поделились опытом с коллегами
23 дек. 2024, 16:15
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На прошлой неделе сотрудники производственной службы завода ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ обменялись опытом с коллегами с заводов Микропровод, ПсковКабель и Агрокабель. Участники встречи обсудили вопросы планирования и оптимизации производства, учет и контроль производственных процессов, внедрение системы 5С и бережливого производства, порядок взаимодействия с другими службами завода. В ходе обсуждений была п...
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