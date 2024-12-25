RusCable Live новогодний - Сказка для кабельщиков! Иван Васильевич меняет профессию

В новогоднем открытом эфире RusCable Live мы попадем в сказку для настоящих кабельщиков. Вместе с Иваном Васильевичем мы из 2125 года попадем в наше время и пройдем длинный путь, чтобы осознать какие ошибки были сделаны в кабельном бизнесе, а главное, какие ценности стоят за работой по производству и дистрибуции кабеля. Такой странный, но такой знакомый фантастический мир кабельного бизнеса поможет каждому из нас по-новому взглянуть на кабельный бизнес и стать лучше в наступающем 2025 году.

Новогодний эфир RusCable Live — это уже своеобразная традиция встречи кабельного нового года. Команда RusCable.Ru готовит новогоднюю сказку в которой переплетаются реальность и выдумка, а героями всех историй становятся настоящие кабельщики. В новогоднем проекте 2025 года примут участие: УНКОМТЕХ, ВНИИКП, РПСК, АЭК, EL-КОМИТЕТ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ГК "Москабельмет", Режкабель, Томсккабель, Акрон, Холдинг Кабельный Альянс, ГК "Оптикэнерго", Ленкабель, КАВКАЗКАБЕЛЬ, IEK GROUP, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ИЗОЛЯТОР, СПЕЦКАБЕЛЬ, РОССЕТИ, CHINACABLE.RU, HABSANS, ЦВЕТЛИТ, КАБЕЛЬСТАР, CABEX, TDM ELECTRIC, РЭС, FLEXICORE, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ и многие другие компании...

По еще одной традиции новогодний эфир будет открытым и каждый сможет подключиться, чтобы поздравить с наступающим новым годом и получить свои 5 минут славы! А главным гостем и хэдлайнегом новогоднего эфира станет компания - открытие 2024 года - HABSANS, которая расскажет о себе, оборудовании, команде, достижениях и планах.

И конечно подведем итоги года, вспомним яркие моменты, посмотрим новогоднюю "инспекцию по соцсетям" и почитаем форум и чат эфира!

Трансляция пройдет 27 декабря в 11:00 по Москве на платформе VISION. Запись будет доступна на всех платформах.