Вячеслав Торсунов возглавил «Россети Северо-Запад»

Решение о назначении Генерального директора принял Совет директоров. Полномочия Петра Синютина, ранее занимавшего этот пост, досрочно прекращены в связи с его переходом на другую работу. Общий стаж Александра Пятигора в энергетике превышает 20 лет. До настоящего времени он возглавлял компанию «Россети Урал», которая обеспечивает электроснабжение потребителей в Свердловской и Челябин...