Вячеслав Торсунов возглавил «Россети Северо-Запад»
3 часа назад
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Решение о назначении Генерального директора принял Совет директоров.
Вячеслав Торсунов работает в энергетической отрасли 27 лет. C 2021 года он возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. В 2020–2021 годах был первым заместителем Генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в 2012–2020 годах – заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Также Вячеслав Торсунов имеет опыт работы в энергетических компаниях и органах власти субъектов РФ.
Нового руководителя коллективу представил врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Алексей Полинов.
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