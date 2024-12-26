«РАСУ» завершило поставку распределительного оборудования для энергоблока №1 АЭС «Аккую»
179 шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) предназначены для распределения электроэнергии, которая будет использоваться для обеспечения собственных нужд энергоблока.
АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом») завершило поставку комплектных распределительных устройств (КРУ) мощностью 10 кВ для энергоблока №1 строящейся АЭС «Аккую». Поставленные 179 шкафов оборудования предназначены для обеспечения электроэнергией систем и механизмов собственных нужд энергоблока, что станет основой его стабильной и безопасной эксплуатации.
«Завершение поставки комплектных распределительных устройств для первого энергоблока — это важный шаг в строительстве критически важного инфраструктурного энергообъекта. В рамках данного проекта мы задействовали дополнительные производственные мощности и скооперировались с отраслевыми партнерами, чтобы своевременно выполнить обязательства по поставкам и монтажу необходимого оборудования», – рассказал управляющий директор АО «РАСУ» Виктор Белов.
Всего для станции предусмотрено 716 шкафов КРУ – по 179 на каждый из четырёх энергоблоков. Они обеспечат надёжное и безопасное распределение электроэнергии всей электростанции.
АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») — управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.
Проект строительства АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока — 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).
Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.