179 шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) предназначены для распределения электроэнергии, которая будет использоваться для обеспечения собственных нужд энергоблока.

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом») завершило поставку комплектных распределительных устройств (КРУ) мощностью 10 кВ для энергоблока №1 строящейся АЭС «Аккую». Поставленные 179 шкафов оборудования предназначены для обеспечения электроэнергией систем и механизмов собственных нужд энергоблока, что станет основой его стабильной и безопасной эксплуатации.

«Завершение поставки комплектных распределительных устройств для первого энергоблока — это важный шаг в строительстве критически важного инфраструктурного энергообъекта. В рамках данного проекта мы задействовали дополнительные производственные мощности и скооперировались с отраслевыми партнерами, чтобы своевременно выполнить обязательства по поставкам и монтажу необходимого оборудования», – рассказал управляющий директор АО «РАСУ» Виктор Белов.

Всего для станции предусмотрено 716 шкафов КРУ – по 179 на каждый из четырёх энергоблоков. Они обеспечат надёжное и безопасное распределение электроэнергии всей электростанции.

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») — управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.

Проект строительства АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока — 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.