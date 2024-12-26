Игорь Маковский: «Этот год стал проверкой на прочность, и мы с ней справились»

Генеральный директор компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, на котором подвел итоги уходящего года, отметил ключевые результаты работы за последние шесть лет и обозначил планы на будущее.

В 2024 году на фоне природных аномалий и активизации боевых действий в приграничных районах энергетики столкнулись с беспрецедентными вызовами.

Несмотря на сложные условия, компании сохранили восходящий вектор развития. Все цели на 2024 год достигнуты. Количество отключений сократилось на 14% по сравнению с 2023 годом, а средняя длительность перерывов электроснабжения снизилась на 15% по сравнению с 2018 годом. Консолидированная выручка в 2024 году ожидается на уровне 274 млрд рублей, что на 14 млрд больше 2023 года и на 46% выше, чем в 2018 году. Производительность труда выросла вдвое, инвестиционный план перевыполнен. Прогнозируется 10 млрд рублей нетарифной выручки – с пятикратным ростом к 2018 году.