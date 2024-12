В Индии планируется построить биполярное HVDC-соединение пропускной способностью 6 ГВт между штатами Гуджарат и Махараштра

Индийская электросетевая корпорация Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) выбрала консорциум в составе компаний Hitachi Energy India Ltd (Hitachi) и Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) для проектирования и строительства HVDC-соединения между штатами Гуджарат и Махараштра – биполярного соединения ±800 кВ протяженностью 1200 км и пропускной способностью 6 000 МВт в обоих направлениях.

В рамках реализации проекта Hitachi и BHEL поставят трансформаторы для ППС, AC/DC системы управления и защиты, высоковольтные КРУ с элегазовой изоляцией, тиристорные вентили, ПС 765 кВ/400 кВ и вспомогательные системы. Реализация проекта предусмотрена национальной программой по внедрению в энергосистему Индии до 500 ГВт мощности ВИЭ-генерации. Соединение обеспечит поставки «чистой» электроэнергии, выработанной в зоне возобновляемой энергетики, которую планируется построить в районе Хавда (штат Гуджарат), для крупного центра нагрузки Нагпур в штате Махараштра.

Как ожидается, соединение Гуджарат – Махараштра должно быть введено в эксплуатацию к 2029 г.

