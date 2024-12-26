Первый дом на площадке города-спутника Владивостока ввел в эксплуатацию резидент ТОР

Группа компаний «DNS Девелопмент» досрочно ввела в эксплуатацию дом №1 на 272 квартиры в «DNS Сити». Проект комплексного жилого строительства, расположенный на полуострове Де-Фриз, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует ООО СЗ «ДНС СИТИ» (входит в ГК «DNS Девелопмент») в статусе резидента ТОР «Приморье». Собственники квартир получат ключи в начале 2025 года.

Напомним, «DNS Сити» – самый масштабный частный проект по строительству комфортного жилья в Приморье, который реализуется на принципах комплексного подхода к развитию территории. Мастер-план включает создание мини-города на 650 000 м2 жилья и 25 000 жителей. Общий планируемый объем инвестиций составляет 99 млрд рублей. Проект реализуется в границах города-спутника Владивостока при активной поддержке Минвостокразвития России, КРДВ, Правительства Приморского края.

Площадка проекта расположена на полуострове Де-Фриз. Здесь на участке в 125 га группа компаний «DNS Девелопмент» построит более 60 многоквартирных домов комфорт-класса с коммерческими помещениями на первых этажах, две школы на 1100 мест каждая и два детских сада на 650 мест каждый. Проект предусматривает создание комфортной и современной городской среды. В числе ключевых элементов инфраструктуры: двор-парк на 1,5 гектара, кольцевой экобульвар протяженностью 3,5 км, сеть велодорожек, общественные пространства для отдыха на природе и общения.

«Поздравляю первых жителей «DNS Сити» с наступающим Новым годом и предстоящим новосельем! Уверен, что вместе мы создаем новую историю Большого Владивостока, расширяем привычные границы любимого города и наполняем жизнью новые территории. Совсем скоро во дворе первого дома зазвучит детский смех. Экопространство, которое мы создаем вместе с командой Concrete Jungle, станет любимым местом для прогулок, общения и семейных пикников. Откроются магазины и услуги на первых этажах: минимаркет, кофейня-пекарня, кафе европейской кухни, магазин хозяйственных товаров, аптека и другие бизнесы. А мы, конечно же, продолжим строить и воплощать в жизнь все заложенные в концепции проекта элементы современной городской среди и комфортной жизни», - рассказал генеральный директор ГК «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов.

В доме №1 «DNS Сити» более 70% квартир уже реализовано. Покупателей, по информации резидента ТОР, привлек масштаб нового микрорайона. Также на выбор «DNS Сити» повлияла репутация застройщика: жители следили за другими проектами ГК «DNS Девелопмент» – ЖК «Формат» и коттеджным поселком «Новый Де-Фриз», где компания реализовала все в точном соответствии с заявленной концепцией также при поддержке режима ТОР.

«Когда мы узнали о проекте «DNS Сити», уже достаточно долго искали квартиру во Владивостоке, но не могли найти то, что нам нравится. Плюс устали от города, его вечных пробок и суеты, стали думать о переезде в пригород. Решили съездить на экскурсию в «DNS Сити». В офисе продаж на интерактивном стенде нам показали проект, мы поразились, насколько он грандиозен. Мне очень понравилось, что так же, как в ЖК «Формат» у каждого дома будет закрытая территория, безопасный внутренний двор, где можно гулять с ребенком, а когда дочка подрастет можно будет отпускать ее во двор одну и не бояться. Нравится, что в будущем, когда проект разрастется, там будет все необходимое для жизни, и из «DNS Сити» можно будет вообще никуда не выезжать. А если все же понадобится, то по низководному мосту до Владивостока – рукой подать. Это именно то, что мы искали, – поделилась впечатлениями собственница квартиры в доме №1 в «DNS Сити» Ксения Емец. – Решающим фактором для покупки квартиры была планировка, которую мы нашли: ничего лишнего или недостающего. Плюс для нас важно, что есть чистовая отделка от застройщика, поскольку у нас маленький ребенок и нет времени и возможности растягивать ремонтные работы надолго. С момента покупки квартиры продолжаем следить за новостями в соцсетях, увидели, как выглядит вживую двор-парк и это просто «вау», настолько все продумано и гармонично. То есть и на картинке это поразило, а в реальности превзошло все ожидания».

«DNS Сити» станет не только комфортным, но «умным» мини-городом благодаря внедрению современных IT-решений. Для обслуживания будущего микрорайона создана сервисная компания «DNS Комфорт», в структуру которой входит ситуационный центр, откуда специалисты будут следить за порядком и безопасностью на всей территории: от общей дорожной сети до закрытых дворов. Решить любой вопрос по жизнедеятельности своего дома жители смогут через мобильное приложение: направить заявку на выполнение работ или заказать дополнительные услуги, открыть домофон или шлагбаум, посмотреть трансляцию с камеры видеонаблюдения в своем дворе и даже получать информацию о показаниях приборов учета электричества и воды.

«Инвесторы, которые реализуют комплексные проекты по возведению комфортного и доступного жилья для дальневосточников, должны пользоваться государственной поддержкой. Режим ТОР предоставляет набор мер господдержки, которые эффективно дополняют друг друга и позволяют вводить в строй новые объекты в короткие сроки, повышать экономическую эффективность проектов. Это налоговые льготы, административные преференции, возможности получения земельного участка в льготную аренду и инфраструктурного обеспечения, а также комплексное сопровождение со стороны КРДВ на всех этапах реализации проектов, правовая, кадровая, информационная поддержка. «DNS Сити» включает строительство жилых домов со всей сопутствующей инфраструктурой, такие проекты нужны людям», – отметил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

Все проекты комплексной жилой застройки от ГК «DNS Девелопмент» отличает атмосфера добрососедства. Как и в других проектах в «DNS Сити» создадут Соседский центр. Это площадка, где жители смогут могут общаться, объединяться в клубы по интересам, проводить мастер-классы, лекции, организовывать уроки танцев, занятий йогой, или просто использовать это пространство как коворкинг.

По данным КРДВ, резиденты ТОР «Приморье» реализуют 121 проект, 28 из них уже выведены на операционную стадию. Бизнес вложил в экономику региона более 39 млрд рублей, создал 3,3 тыс. рабочих мест.