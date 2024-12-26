«Россети Сибирь» подключили более 300 участков для многодетных семей в Емельяновском районе

В Емельяновском районе Красноярского края завершаются работы по подключению участков для многодетных семей на территории «Материнского поля». На сегодняшний день уже допущены приборы учета электроэнергии на 338 жилых участках (из 428).



Подключение многодетных семей стало возможным после передачи в аренду подстанции 110 кВ «Веселая гора» от администрации района. Около десяти лет объект был заброшен и не эксплуатировался. Благодаря усилиям энергетиков, подстанция была приведена в нормативное состояние: проведен капитальный ремонт оборудования, отремонтированы воздушные и кабельные линии 110 кВ.

Вторым этапом была процедура приемки и передачи распределительных сетей от «Материнского поля» на обслуживание филиала «Красноярскэнерго». Так как сети находились в плохом состоянии, энергетикам пришлось их комплексно обследовать и ремонтировать.



Дополнительно специалисты управления капитального строительства филиала построили шесть высоковольтных линий напряжением 10 кВ для обеспечения надежного электроснабжения не только жилых домов, но и социальной инфраструктуры района, включая новую поликлинику в поселке Емельяново.

В общей сложности энергетики выполнили реконструкцию и строительство около 10 километров линий электропередачи в районе. Общий объем инвестиций со стороны «Россети Сибирь» составил порядка 75 млн рублей.



В октябре этого года, после подачи напряжения на новые электросетевые объекты и перераспределения нагрузки существующих сетей, специалисты приступили к допуску приборов учета на «Материнском поле»:

«Привлекали все силы филиала, для того чтобы ускорить процесс подключения домов для многодетных семей. Работали бригады из нескольких районов электрических сетей (РЭС), включая Емельяновский, Октябрьский, Свердловский и Советский. В один из дней специалистам удалось допустить в эксплуатацию 48 приборов учета, что значительно сократило сроки выполнения работ», – отмечают в филиале «Красноярскэнерго».

На данный момент большинство семей получили индивидуальные лицевые счета в сбытовой организации и официально подключены к системе учета электроэнергии.