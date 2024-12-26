«Россети Юг» завершили реконструкцию ЛЭП в Шолоховском районе Ростовской области

Компания «Россети Юг» завершила реконструкцию линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ в Шолоховском районе Ростовской области, эксплуатируемой почти 60 лет. В результате улучшилось качество и повысилась надежность электроснабжения 1,5 тысячи жителей хуторов Дубровский, Зубковский, Антиповский, фельдшерско-акушерского пункта, сельского дома культуры, фермерских хозяйств и других потребителей, а также сократились потери электроэнергии в сетях.

Энергетики демонтировали ЛЭП и на её месте построили новую, заменив 204 деревянные опоры на железобетонные. При возведении энергообъекта использовался провод увеличенного сечения, эксплуатация которого позволяет повысить качество передаваемой электроэнергии. Работы проводились без отключения электроснабжения потребителей.

Проект начат летом 2024 года. Затраты «Россети Юг» на его реализацию составили порядка 21 млн рублей.