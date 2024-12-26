«Россети Урал» внедряют новые технологии работы на энергообъектах 6-10 кВ во всех регионах присутствия компании

Энергетики «Россети Урал» продолжают наращивать объемы производства работ без снятия напряжения на энергообъектах распределительного электросетевого комплекса. Всего в контуре компании современный подход применяют более 50 бригад. В текущем году на объектах до 1000 В выполнено порядка 7 тысяч работ под напряжением без отключения клиентов.

На данный момент специалисты расширили спектр работ, выполняемых по новому методу, и приступили к производству работ в сети 6-10 кВ по специальной технологии «на расстоянии». В 2024 году выполнено порядка 100 мероприятий на объектах данного класса напряжения.

Метод позволяет проводить ремонты, не ограничивая подачу напряжения и не доставляя неудобств клиентам компании. Население продолжает получать электроэнергию в полном объеме, что особенно важно для социально значимых объектов – лечебных и образовательных учреждений, котельных, насосных станций, а также предприятий с непрерывным циклом производства. Существенно сокращаются сроки выполнения работ, энергетикам не приходится тратить время на отключение оборудования, заземление, подготовку рабочего места. Снижаются и операционные затраты электросетевой компании.

В контуре компании работы под напряжением на энергообъекте 6-10 кВ выполнили энергетики пермского филиала. Специалисты Камского района электрических сетей (РЭС) произвели чистку оборудования трансформаторной подстанции, используя новый метод. Персонал Пермского района электрических сетей по новой технологии подключили отпайку воздушной линии с защищёнными проводами (ВЛЗ) 10 кВ к магистральной ВЛЗ 10 кВ с применением автогидроподъемника.

В свердловском филиале «Россети Урал» работы способом «на расстоянии» выполнили специалисты Центральных электрических сетей. С помощью современного подхода энергетики уже подключили три новых трансформаторных подстанций (ТП) на активно развивающихся территориях вблизи Екатеринбурга. В Белоярском городском округе в населённом пункте Рассоха специалисты компании выполнили подключение двух ТП к воздушной линии 10 кВ «Рассоха - Технопарк». Данная высоковольтная линия обеспечивает энергоснабжением промышленные предприятия на территории села Косулино. Аналогичные работы энергетики выполнили в Сысертском городском округе в поселке Октябрьский на воздушной линии 10 кВ «ПС Патруши - Шайдурово».

В екатеринбургском подразделении компании основным направлением деятельности с применением нового метода стало проведение сухой чистки от пыли и грязи силовых трансформаторов под напряжением в ТП и распределительных пунктах.

Челябинский филиал «Россети Урал» также тестирует данную технологию. Так, бригада Курчатовского РЭС впервые провела работы по чистке ТП, распределительного пункта и доливке масла в трансформаторы методом «на расстоянии» в Челябинске. Помимо этого, работы по подключению отпаек на воздушной линии электропередачи 6-10 кВ данным способом без погашения клиентов выполнила бригада Сосновского РЭС.

Отметим, что методику компания «Россети Урал» практикует с 2022 года. Все мероприятия производятся в соответствии с соблюдением норм и правил охраны труда. Персонал, выполняющий работы, предварительно проходит обучение и стажировку по программе «Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения на ВЛ(З) 6-10 кВ».