«Россети» займутся развитием электросетевой инфраструктуры в Самарской области

В 2025 году в Самарской области начнет работать компания «Россети», системообразующая территориальная сетевая организация. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Михаил Смирнов.

Главу кабинета министров Самарской области возмутила ситуация в поселке Гранный, административно относящемуся к Новокуйбышевске, где начались перебои с электричеством. Трансформаторные подстанции в этом месте принадлежат 70 различным собственникам. По словам господина Смирнова, «никто никогда не пытался наводить порядок, собирать не самое ликвидное имущество в одни руки или инвестировать в строительство новой надежной инфраструктуры». Председатель регионального правительства также отметил, что в инвестиционную программу сетевиков включат строительство жизненно необходимых социальных объектов в различных СНТ.

Происшествие в поселке Гранный произошло 24 декабря. Сразу 11 трансформаторных подстанций вышли из строя, из-за чего свет пропал в жилых и дачных домах.

Андрей Сазонов