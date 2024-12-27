Архангельское РДУ повышает эффективность использования пропускной способности сети в энергосистеме Архангельской области и Ненецкого автономного округа

3 часа назад
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал Системного оператора Архангельское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимого перетока активной мощности (МДП) для пяти контролируемых сечений Архангельской энергосистемы.

Цифровая технология внедрена для контролируемых сечений «Коноша – Няндома» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 15 МВт или 20 %), «Вологда – Архангельск» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 20 МВт или 15 %, «Коноша – Вельск» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 10 МВт или 10 %), «Архангельское» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 10 МВт или 5 %), «Дефицит Котласского энергорайона» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 10 МВт или 8,3 %).

«Технология СМЗУ позволяет увеличить пропускную способность сети энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа в среднем на 10 %. Это расширит область допустимых режимов, при которых обеспечивается высокая надежность электроснабжения потребителей, в том числе крупных промышленных предприятий в Архангельском и Котласском энергорайонах», – отметил первый заместитель директора – главный диспетчер Архангельского РДУ Виктор Старцев.

Проекты по внедрению технологии СМЗУ в энергосистеме Архангельской области и Ненецкого автономного округа стартовали в 2023 году. В планах до 2027 года внедрение этой цифровой технологии еще для пяти контролируемых сечений.

О технологии СМЗУ 

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

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