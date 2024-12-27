МЕКА представляет базу данных для Model Studio CS «Кабельное хозяйство»

Компания МЕКА представляет новую базу данных для Model Studio CS «Кабельное хозяйство», которая значительно ускоряет и упрощает процесс проектирования кабельных конструкций любой сложности в трехмерном пространстве с продукцией МЕКА.

В рамках проекта была создана обширная библиотека изделий в 3D формате, что позволяет специалистам легко работать с лестничными и листовыми лотками МЕКА, лотками МЕК для светильников в Model Studio CS «Кабельное хозяйство». Теперь пользователи получают оформленные планы и разрезы на кабеленесущие конструкции, а также создают спецификации, что значительно повышает эффективность работы.

База данных, созданная компанией МЕКА, помогает проектировщикам обеспечить высокую точность, удобство работы и скорость выполнения проектов. Кабеленесущие системы играют значимую роль в проекте, хотя их доля в общей смете может быть небольшой. Основное преимущество использования продукции МЕКА заключается в экономической эффективности предлагаемых решений.