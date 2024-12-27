Правительство области и «Омскэлектро» подписали соглашение о поддержке инвестпроектов

27 дек. 2024, 16:45
427
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
gorod55.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство Омской области и Агентство развития и инвестиций продолжают работу над повышением инвестиционной привлекательности региона: теперь инвесторам доступно право приоритета в технологическом подключении инвестиционных проектов — об этом позаботятся специалисты «Омскэлектро».

Новые возможности для инвесторов стали доступны благодаря подписанию трехстороннего соглашения между Правительством Омской области, «Омскэлектро» — основным оператором электрической инфраструктуры региона, а также «Агентством развития и инвестиций Омской области» («АРиИОО»).

«Достигнутые договоренности могут стать важным драйвером роста привлекательности региона в глазах инвесторов: как правило, многие проекты заинтересованы в быстром развертывании своей деятельности — и теперь их заявки на технологическое подключение того или иного объекта будут рассматриваться в порядке приоритета: обработка запросов займет всего 1 рабочую неделю вместо 30-дневного ожидания до недавних пор. Сейчас внутри компании уже определен инвестиционный уполномоченный. Им стала руководитель отдела перспективного развития „Омскэлектро“ Виктория Савельева», — отметил гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

Право ускоренного рассмотрения заявок на технологическое подключение могут использовать инвесторы, реализующие на территории Омской области ключевые проекты, согласованные с правительством региона — в перспективе они могут стать одними из важнейших предприятий омского региона.

Заключение соглашения состоялось на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области «Итоги реализации промышленной политики в Омской области за 2024 год». Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что для нашего региона промышленность — основа экономики. Сегодня около четверти работающих жителей региона трудятся на промышленных предприятиях, которые на 40% формируют региональный бюджет и реализуют программы и проекты, улучшая жизнь омичей.

«Поблагодарил промышленников за ударный труд и вручил заслуженные награды. Уверен, что все главные победы у нас впереди!» — подчеркнул губернатор.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
«Росэлектроника» поставит МЧС мобильные узлы связи и комплексы информирования населения
24 дек. 2024, 16:45
1063
Рязанский радиозавод холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех заключил контракт на поставку мобильных узлов связи и комплексов информирования населения для МЧС России. В рамках технического переоснащения территориальные органы и учреждения МЧС России в течение двух лет получат 28 новых машин.  Мобильный узел связи для работы в условиях ч...
В Липецкой области построят ледовый дворец за 674 млн рублей
24 дек. 2024, 13:45
977
В Липецкой области проведут строительство ледового дворца в г. Лебедянь, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 10 января. Планируемая общая площадь здания ледового дворца 3751 кв. м, мощностью 50 человек в час. Здание катка решено двумя объёмами - спортивный зал с ледовым полем и блок административно-бытовых помещений. Крытый каток предназначен для проведения учебно-...
«Росатом Возобновляемая энергия» и правительство Кыргызской Республики подписали инвестсоглашение
23 дек. 2024, 17:45
1217
АО «Росатом Возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») и кабинет министров Кыргызской Республики заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере ветроэнергетики. Документ подписали министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий...
АЭХК выполнил запланированные госконтракты по ликвидации ядерного наследия
20 дек. 2024, 15:45
2446
Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в 2024 году выполнил запланированный объем работ по выводу из эксплуатации зданий, в которых ранее располагались бывшие ядерные производства предприятия. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 20...
КЭАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с ЛЭТИ и ЮЗГУ в составе Электротехнического кластера Курской области
16 дек. 2024, 15:15
2352
В рамках сотрудничества руководство Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ посетило производственную площадку КЭАЗ, как ключевого резидента кластера, который создан по решению Минпромторга России в этом году. Специалисты отметили высокий потенциал компании и уровень автоматизации производства.  Прямо сейчас на предприятии монтируют новую линию калибровк...
Компания:
КЭАЗ
Подписан договор генерального подряда на строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург
10 дек. 2024, 17:45
3386
10 декабря в Министерстве транспорта подписан договор генерального подряда на строительство основного концессионного участка первой в России выделенной высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В церемонии под...
На строительство продолжения Планерной улицы в Приморском районе Петербурга потратят 1,5 млрд рублей
10 дек. 2024, 12:00
3221
Смольный закрыл три тендера на выбор подрядчика для строительство нового участка Планерной улицы – от Глухарской улицы до реки Каменки. Все контракты заключили с ООО «Кит». В рамках первого контракта на сумму 495,3 млн рублей дорожники проведут земляные работы и обустроят наружные сети. Сумма второго составит 499,7 млн рублей: необходимо будет обустроить подпорную ст...
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
09 дек. 2024, 13:00
3368
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали в пятницу в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Двумя сторонами ранее были выполнены внутригос...
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Электрощит Самара и иракской компанией Аль-Халяб
05 дек. 2024, 17:10
4132
Электрощит Самара, ведущий российский производитель электротехнического оборудования, и иракская компания Аль-Халяб, специализирующаяся на реализации проектов в нефтегазовой отрасли, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании. Документ определяет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российс...
Компания:
Электрощит Самара
Электрощит Самара и LS Electric: подписано Соглашение о сотрудничестве
05 дек. 2024, 13:45
4016
Ведущий российский производитель электротехнического оборудования компания Электрощит Самара и LS Electric объявили о начале стратегического партнерства. Соглашение, подписанное 4 декабря на Международном форуме «Электрические сети – 2024», подразумевает локализацию и дистрибуцию на российском рынке автоматических выключателей напряжением 0,4 – 0,69 кВ под брендом ВА-СЭЩ...
Компания:
Электрощит Самара
На строительство дорог в Приморском районе Петербурга выделено 1,1 млрд рублей
03 дек. 2024, 16:15
4416
Смольный закрыл тендеры на выбор подрядчика для строительства продолжения проспекта Авиаконструкторов и Яхтенной улицы. Новые участки проспекта Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи и Плесецкой улицы построит ООО «Кит». С ним заключили два контракта на строительство и завершение строительства: первый на сумму в 247,6 млн рублей, второй – на 475,2 мл...
Максим Ликсутов: кабели для московского метро будут производить по офсетным контрактам
02 дек. 2024, 09:45
4372
Город (Москва) объявил электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт. По распоряжению мэра...
«Интер РАО» заплатило за 98,4% НПО «Элсиб» ₽12,6 млрд
02 дек. 2024, 09:30
4311
Стоимость сделки по покупке 98,4% акций НПО «Элсиб» составила 12,6 млрд рублей, следует из отчёта «Интер РАО», опубликованного 29 ноября. Сумма включает в себя условное вознаграждение в размере 7,21 млрд рублей, отражённое в составе долгосрочных финансовых обязательств, говорится в документе. «Интер РАО» сообщила о покупке 98,4% НПО «Элсиб» в авгу...
Для строительства дороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми выбрали подрядчика
29 нояб. 2024, 16:00
5958
Выбран подрядчик для строительства участка автодороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми. Работы на объекте проведут почти за 6,5 млрд рублей. Как сообщает 29 ноября пресс-служба Минтранса Пермского края, работы на участке автодороги выполнит АО «Уралмостострой», с компанией в настоящий момент заключают контракт. Проектом предусмотрено строительство четырехполосной а...
На новое оборудование для Курской АЭС потратят 2,4 млрд рублей
27 нояб. 2024, 17:00
5293
АО «Концерн Титан-2» ищет поставщика электрооборудования для реконструкции схемы выдачи мощности энергоблока №3 Курской АЭС, который планируется эксплуатировать еще 9 лет. Сумма закупки - 2,299 млрд рублей. Информация о лоте появилась на электронных торговых площадках в понедельник, 25 ноября. Закупка проводится по упрощенной форме, прием заявок завершится уже утром 28 ноября. &l...
В Кумертау ищут покупателя для энергетического комплекса
27 нояб. 2024, 14:45
5277
Мэрия Кумертау намерена приватизировать городские электрические сети. Аукцион по их продаже назначен на 23 декабря. Начальная стоимость лота, в состав которого вошли более сотни трансформаторных подстанций, воздушные и подземные линии и прочее оборудование и объекты недвижимости, составляет 249,4 млн руб. По условиям торгов новый собственник будет обязан до 2029 года реконструировать электросетево...
На дорогах общего пользования Астраханской области проведут работы по содержание автономного освещения
25 нояб. 2024, 17:15
5487
Содержание автономного освещения (в том числе автономных светофоров Т7, автономного знака Опасный поворот) проведут на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области, сообщает RosTender.info. На выбор подрядной организации проведут тендер. Заявки на участие принимают до 9 декабря. Выполняемые работы должны обеспечивать бесперебойную работу автономного...
За Нижегородским кремлем установят видеонаблюдение
25 нояб. 2024, 14:30
5517
В Нижнем Новгороде необходима поставка системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах Нижегородского кремля, сообщает RosTender.info. Поставщика систем определят при помощи тендера. Направить заявку на участие можно до 4 декабря. Создание системы видеонаблюдения необходимо для информационного обеспечения антитеррористической защищенности объектов, расположенных на терри...
Трамвайные пути в Петроградском районе отремонтируют за 530 млн рублей
22 нояб. 2024, 16:44
6727
На восстановление трамвайных путей в Петроградском районе Санкт-Петербурга выделили 533 млн рублей. ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ищет подрядчика на проведение работ. В документах к размещенной закупке указано, что предстоит вести ремонт путей на узле № 51 — улица Куйбышева у улицы Чапаева, на участке улицы Куйбышева от Сампсониевского моста до улицы Чапаева, на у...
Объявлен новый конкурс на строительство Южного обхода Рязани
22 нояб. 2024, 15:30
6854
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" объявило аукцион на поиск подрядчика для строительства рязанского участка трассы М-5 "Урал". Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить работы по строительству и реконструкции участков автомобильной...