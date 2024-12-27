Правительство снизило налоговую нагрузку на предприятия, выпускающие оборудование для создания электронной компонентной базы

С 1 января 2025 года производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, будут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 8%. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Сейчас ставка такого налога для них составляет 20%.

Решение коснётся предприятий, производящих в том числе токарные металлорежущие станки с числовым программным управлением, устройства для производства полупроводниковых слитков или пластин, аппаратура и оснастка для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.

«Такая налоговая льгота будет действовать в течение следующих трёх лет, чтобы и дальше условия работы в этой сфере оставались максимально привлекательными – обеспечивали возврат вложенных средств, помогали расширять производство и, что важно, позволяли выплачивать достойную заработную плату», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 27 декабря.

Главное условие для предоставления таких льгот – высокая доля доходов предприятий от реализации оборудования, необходимого для создания элементной базы. Она должна составлять не менее 70%. Кроме того, предприятие должно быть включено в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

В ноябре 2024 года Правительство приняло решение о снижении для таких предприятий тарифа страховых взносов. С 1 января 2025 года он сократится с 15 до 7,6%.

Распространение налоговых льгот на производителей аппаратуры и устройств, позволяющих выпускать электронную компонентную базу, закреплено в новой редакции Налогового кодекса, которая была принята в ноябре 2024 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановления Правительства от 31 декабря 2020 года №2392.

Постановление от 21 декабря 2024 года №1848 PDF 196Kb