Руководством Завода Энергокабель подписан договор на Добровольное медицинское страхование сотрудников

Миссия Завода «Энергокабель» не только выпуск кабельно-проводниковой продукции, которая имеет стабильно высокое качество, но и забота о сотрудниках и создание для них наиболее благоприятной среды.

Завод «Энергокабель» ценит своих сотрудников и предлагает им различные программы поддержки, такие как обучение и адаптация для быстрого и эффективного вхождения в коллектив профессионалов, возможность карьерного роста. На заводе также есть современная столовая с льготным питанием, а на праздники и памятные даты сотрудники и их дети получают подарки и принимают участи в различных корпоративных мероприятиях. Также в преддверии нового года на заводе «Энергокабель» начала действовать программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Теперь сотрудники предприятия с непрерывным стажем работы не менее одного года могут воспользоваться услугами страховой медицины, максимально удобно расположенной к месту проживания, в том числе стоматологией. Зачем нужен полис ДМС? Он обеспечивает защиту сотрудников от непредвиденных медицинских расходов и гарантирует получение медицинской помощи в местных лечебных учреждениях в случае возникновения страхового случая.

Работа на Заводе «Энергокабель» — это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, поддержка коллектива, возможность развития и карьерного роста.