Руководством Завода Энергокабель подписан договор на Добровольное медицинское страхование сотрудников

3 часа назад
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Источник:
АО Завод Энергокабель
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Миссия Завода «Энергокабель» не только выпуск кабельно-проводниковой продукции, которая имеет стабильно высокое качество, но и забота о сотрудниках и создание для них наиболее благоприятной среды.

Завод «Энергокабель» ценит своих сотрудников и предлагает им различные программы поддержки, такие как обучение и адаптация для быстрого и эффективного вхождения в коллектив профессионалов, возможность карьерного роста. На заводе также есть современная столовая с льготным питанием, а на праздники и памятные даты сотрудники и их дети получают подарки и принимают участи в различных корпоративных мероприятиях. Также в преддверии нового года на заводе «Энергокабель» начала действовать программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Теперь сотрудники предприятия с непрерывным стажем работы не менее одного года могут воспользоваться услугами страховой медицины, максимально удобно расположенной к месту проживания, в том числе стоматологией.  Зачем нужен полис ДМС? Он обеспечивает защиту сотрудников от непредвиденных медицинских расходов и гарантирует получение медицинской помощи в местных лечебных учреждениях в случае возникновения страхового случая.

Работа на Заводе «Энергокабель» — это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, поддержка коллектива, возможность развития и карьерного роста.

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Завод Энергокабель
Акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году в городе Электроугли Ногинского района Московской области. Проект Завода выполнен Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности.
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