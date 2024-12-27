Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по НПРЧ на первое полугодие 2025 года

По итогам проведенного в декабре 2024 года конкурентного отбора, АО «СО ЕЭС» определило исполнителей услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в период с января по июнь 2025 года.

По результатам конкурентных процедур отобрано 109 единиц генерирующего оборудования с совокупной величиной резервов первичного регулирования ± 2001,37 МВт. В НПРЧ будут участвовать – 91 энергоблок на тепловых электростанциях и 18 гидрогенераторов на гидроэлектростанциях.

Услуги по НПРЧ в первой половине 2025 года будут оказывать 16 субъектов электроэнергетики: ООО «БГК», ООО «ЭН+ ГИДРО», АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»,АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Курганская ТЭЦ», ПАО «Мосэнерго», АО «Нижневартовская ГРЭС», ООО «Ноябрьская ПГЭ», ПАО «ОГК-2», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго», ПАО «ТГК-1», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ПАО «Форвард Энерго», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Юнипро».

Впервые в НПРЧ будет участвовать гидроагрегат № 11, Красноярской ГЭС (АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»).

Решения комиссии по проведению отборов и информация о Перечне субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в ЕЭС, опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС».

О рынке системных услуг

Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг, РСУ) – один из важнейших механизмов поддержания необходимого уровня надежности и качества работы Единой энергетической системы России в условиях функционирования рынков электроэнергии и мощности. Виды услуг и порядок их оказания определенны Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2010 г. №117. Системный оператор осуществляет отбор поставщиков услуг на конкурентной основе, т.е. направленный на минимизацию стоимости оказываемых услуг в рамках установленного предельного объема средств, а также заключает с отобранными субъектами договоры, контролирует качество и объем услуг, производит их оплату, координирует действия участников РСУ.

Нормированное первичное регулирование частоты – один из видов услуг по обеспечению системной надежности, направленный на обеспечение гарантированного качества первичного регулирования частоты для удержания ее отклонений в допустимых пределах при возникновении небаланса мощности в любой части энергосистемы. Осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности электростанций.

НПРЧ ограничивает отклонения частоты, но не восстанавливает ее нормальный уровень после появления небаланса мощности в энергосистеме. Эту задачу решает автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности, которое также входит в перечень системных услуг.