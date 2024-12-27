Системный оператор штата Новый Южный Уэльс приступил к опытной эксплуатации западного участка HVAC-соединения EnergyConnect

27 дек. 2024, 15:00
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Системный оператор штата Новый Южный Уэльс Transgrid объявил о завершении строительства и подключении к энергосистеме штата западного участка HVAC-соединения EnergyConnect протяженностью 135 км – от г. Буронга на югозападе Нового Южного Уэльса до границы со штатом Южная Австралия.

HVAC-соединение EnergyConnect 330 кВ пропускной способностью 800 МВт и протяженностью 900 км – от ПС Вагга-Вагга на юго-западе Нового Южного Уэльса до ПС Роберстаун в Южной Австралиии (с ответвлением от ПС Буронга до ПС Ред Клиффс в штате Виктория) – свяжет энергосистемы штатов Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Виктория. Целью сооружения EnergyConnect является обеспечение условий для подключения более 2 ГВт мощности ВИЭгенерации и СНЭЭ к энергосистеме Нового Южного Уэльса, что внесет значимый вклад в осуществление «энергоперехода» в Австралии.

В конце августа текущего года также был введен в эксплуатацию участок EnergyConnect протяженностью 24 км от ПС Буронга до ПС Ред Клиффс. В настоящее время продолжаются строительство участка протяженностью 540 км от ПС Буронга до ПС Вагга-Вагга в Новом Южном Уэльсе и работы на ПС Буронга – одной из крупнейших и самых современных ПС в Южном полушарии, – ПС Динаван и ПС Вагга-Вагга. Transgrid приступил к опытной эксплуатации западного участка EnergyConnect, на этом этапе межсистемные перетоки мощности не будут превышать 150 МВт.

Проект строительства EnergyConnect стоимостью $ 2,3 млрд реализуется Transgrid совместно с системным оператором штата Южная Австралия ElectraNet. Протяженность EnergyConnect в операционной зоне ElectraNet – от ПС Робертстаун до границы с Новым Южным Уэльсом – составляет 206 км. Все строительные работы в рамках проекта в операционной зоне ElectraNet, были завершены в конце 2023 г. Ввод EnergyConnect в промышленную эксплуатацию и вывод на полную пропускную способность ожидается в 2027 г. – на год позже запланированного.

Информационно-аналитический ресурс World Energy https://www.world-energy.org

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