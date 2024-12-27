В НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» состоялось традиционное ежегодное награждение сотрудников предприятия

26 декабря на АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" состоялось традиционное ежегодное награждение сотрудников предприятия.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» предприятие с богатейшей, интереснейшей историей, соблюдающее традиции, которые были заложены еще более полу века назад. Одна из таких традиций – ежегодное награждение ветеранов завода и лучших работников.

В церемонии награждения сотрудников предприятия приняли участие: Директор АКРОН СКРАП Подольск - Мельчаков Дмитрий Александрович, Генеральный директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» - Горич Алексей Сергеевич и председатель профсоюза ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ Прохорова Татьяна Ивановна. Так же, в церемонии награждения принял участие Заместитель Главы г.о.Подольск Кондратюк Александр Иванович.

За долголетнюю, непрерывную и безупречную работу на заводе работники предприятия были удостоены ценными подарками и медалями "Ветеран завода".

За плодотворный труд и большой личный вклад в развитие, укрепление АО «НП «Подольсккабель» лучшие работники удостоены муниципальных наград, а так же наград завода.

Также, за активную и плодотворную работу в профсоюзе и в связи с профессиональными праздниками, были награждены члены профсоюзного комитета АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

Поздравляем всех работников с заслуженным награждением! Желаем всем крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и семейного благополучия!